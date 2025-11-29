中国の西土城遺跡から発掘された様々なイエネコの頭骨/Yu Han via CNN Newsource

（CNN）イエネコの起源は長らく謎に包まれてきた。それは彼らが世界中のリビングのソファや、インターネットミームといった領域を席巻する何世紀も前に遡（さかのぼ）る。しかし今、古代のDNAによって謎は解明されつつあり、その発見が従来の説を覆そうとしている。

これまで考古学者たちは猫と人類の共存について、約9500年前に現在の中東と地中海東部の一部を含むレバント地方で始まったと考えていた。それは新石器時代の初頭、人類が作物を栽培し始めた時期に相当する。

穀物を貯蔵する場所にはネズミが現れ、ネズミはヤマネコを引き寄せた。人類はネズミを捕獲してくれるヤマネコを飼うことが有益であることに気づき、最終的にヤマネコは家畜化された。考古学的記録に残る最古の猫の骨は、当時のキプロス島に埋葬された個体のものだ。

しかし欧州や中東、アジア各地の考古学遺跡で見つかった猫の骨の遺物から入手した遺伝情報を新たに分析したところ、今日よく知られているイエネコの起源ははるかに新しく、しかも人類と共存した最初のネコ科動物ではなかった可能性が浮上している。

「我々は1万年前まで遡るイエネコのものとされる骨を調査し、実際に現在主流となっているイエネコの個体群と同じゲノムを持つものを探した」と、英オックスフォード大学スクール・オブ・アーケオロジーのグレガー・ラーソン教授は述べている。同教授は、27日に発表された当該の研究に関する2本の論文の共著者。

研究の結果、従来の説は完全に覆ったとラーソン氏は主張した。

サイエンス誌に掲載された欧州に焦点を当てた研究では、古代と現代の猫87匹の遺伝情報を調査。その結果イエネコは、これまで考えられていたレバント地方ではなく、北アフリカが起源であることが明らかになった。その祖先は、リビアヤマネコと近縁関係にあった。

これらの猫は現代のイエネコの遺伝子プールを確立し、約2000年前のローマ帝国の台頭とともに欧州各地に広がったようだと、研究は指摘している。

一方、セル・ゲノミクス誌に掲載された二つ目の研究によると、イエネコは730年までに中国に到達している。シルクロードを旅する交易隊に紛れ込んでいた可能性が高いという。この研究では、過去5000年間に中国で発掘されたネコ科動物の骨22体のDNAを分析した。

ただそれより前、イエネコやその祖先とは全く異なる種のネコ科動物が、少なくとも5400年前から西暦150年まで人類と共存していたことが研究者らによって明らかになった。学名「Prionailurus bengalensis（ベンガルヤマネコ）」として知られるこの動物の骨は、以前中国の7カ所の遺跡で見つかっており、今回の分析で特定された。

隠れた隣人

アジア原産のベンガルヤマネコは小型のヤマネコで、ネコ科動物とは自然には交配しない。しかし1980年代初頭から現代のネコ科動物のブリーダーが両者を交配させ、猫の品種の一つである「ベンガル」を生み出したと、この研究は述べている。

ベンガルヤマネコと人間の関係は歴史的に「片利共生」、つまり互いに利益を得てきた関係だったが、3500年以上共存してきたにもかかわらず、前者が完全に家畜化されることはなかった。中国に焦点を当てたこの研究の筆頭著者であり、北京大学生命科学学院の研究員を務めるルオ・シュジン氏はそう指摘する。

人間は野生のベンガルヤマネコのネズミ捕りの技術から利益を得ており、ベンガルヤマネコは食料となるネズミの供給を確保できた。それでも「人間とベンガルヤマネコの共生関係は最終的に終わり、後者は自然の生息地に戻った。今日では人間にとってとらえどころのない、隠れた隣人として暮らしている」（ルオ氏）。

ベンガルヤマネコが完全に家畜化されなかった理由の一つとして、イエネコと違いベンガルヤマネコには、ネズミだけでなく鶏も捕食する習性があったからという説がある。中国の民間伝承でベンガルヤマネコは「鶏を捕る虎」として知られるが、これは家禽（かきん）類への貪欲さに由来する表現だとルオ氏は説明。こうした習性を持つベンガルヤマネコは、「人間の居住地周辺では歓迎されない動物となっていったのだろう」と述べた。

ルオ氏によると、ベンガルヤマネコが人間の居住地から姿を消したのは、西暦220年の漢王朝滅亡から西暦618年の唐王朝の台頭までの激動の時代と一致する。その時期には寒く乾燥した気候が続き、農業生産高が減少。ベンガルヤマネコの生態的地位も乱されたという。

「これはベンガルヤマネコが絶滅したことを意味するのではなく、単に人間の居住地から撤退し、自然の森林生息地で生き延び続けただけだ」と、ルオ氏は言い添えた。

中国などの農耕社会に出現した新たな環境は、ヤマネコを含む様々な動物との関係性にも変化をもたらしたと、コロラド大学自然史博物館の考古学学芸員兼助教、ウィリアム・テイラー氏は述べた。動物の家畜化について研究する同氏は、今回の研究には関わっていない。

猫と古代エジプト

セントルイス・ワシントン大学の生物学教授、ジョナサン・ロソス氏は、イエネコの起源を北アフリカに遡る新たな発見について、おそらく驚くべきことではないと述べた。

サイエンス誌に掲載された論文と同時掲載された論評の中で、ロソス氏は猫が古代エジプトの図像において重要な役割を果たしていると指摘した。墓所の壁面には猫が家族の一員として描かれており、首輪やイヤリング、ネックレスをつけ、皿から食べ物を食べ、椅子の下に座っている様子が描かれている。

しかし古代エジプトが家畜化の全行程の舞台だったのか、それともネズミを捕まえる猫が家庭の仲間となる最終段階でしかなかったのかは明らかではないと、ロソス氏は記している。

欧州に焦点を当てた研究によれば、紀元前200年以前の遺跡で発見された猫は遺伝的にイエネコではなくヨーロッパヤマネコ（Felis silvestris）と特定できることが分かった。それでもロソス氏は、ヨーロッパヤマネコが人間と暮らしていた可能性はまだ残されていると指摘する。ヤマネコ科の子ネコは比較的簡単に飼い慣らすことができるからだという。

猫の歴史を解明する作業は現在も続いている。ロソス氏は北アフリカと南西アジアからの考古学的サンプルが不足していると説明。イエネコの起源を巡る物語はまだまだ完結に程遠いと語った。