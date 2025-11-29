【思い出に残るジャパンC】世界最強馬イクイノックス ジャパンC史上に残る「言葉はいらない」独走劇



第43回ジャパンC イクイノックスがGI6連勝で史上最強馬へ（c）SANKEI

ホースマンたちの思い出に残るジャパンカップは？

今年で45回目を迎えるジャパンCが11月30日（日）に開催。それに先駆けてYoutubeチャンネル「テレ東競馬チャンネル」では総勢20名のホースマンに「思い出のジャパンC」について深堀り。

その中でも注目すべき名レースをピックアップ。今回は世界最強馬がその実力を遺憾なく発揮した2023年のジャパンC。

ドバイWCの快走でつかみ取った、世界最強馬の称号

今思えば、2023年の競馬界はイクイノックスのためにあったといっても過言ではなかったのかもしれない。それくらいにイクイノックスは1年を通じて強烈なインパクトを残し続けた。

3歳の秋、キャリア5戦目で天皇賞（秋）を制覇したかと思えば、続く有馬記念もタイトルホルダーらを寄せ付けない圧勝。

そうして4歳になった2023年は年明け緒戦に挑んだドバイシーマクラシックで世界の強豪馬を相手にコースレコードで逃げ切り勝ち。

この勝利が決め手となり、ロンジンワールドベストレースホースランキングでは第1位にランクイン。名実ともに世界最強馬となった。

イクイノックスを管理していた木村哲也調教師は「世界No.1と言われても実感なかった。とにかくいっぱいいっぱいだった」と当時のことを振り返ったが、帰国してからもイクイノックスは世界最強馬の名に恥じない走りを見せた。

帰国緒戦の宝塚記念では大外一気の脚で突き抜けると、最大のライバル・ドウデュースとの一騎打ちが注目を集めた天皇賞（秋）では3番手を追走し、直線では前を行く馬たちに並ぶことなく先頭に立って押し切って軽々と連覇達成。

しかも勝ち時計は1分55秒2というレコードタイムを叩き出した。

そんな世界最強馬、イクイノックスの集大成となったのがこの年のジャパンCだった。

ジャパンC史上に残る「言葉はいらない」独走劇

出走18頭の中で外国馬はフランスからやってきたイレジンのみと、国際レースとしてはやや寂しい印象があったがその分、集まった日本馬が強力。

イクイノックスの他にもこの年に三冠牝馬となったリバティアイランド、巻き返しを狙うライバル・ドウデュースとタイトルホルダー、そして連覇を狙うヴェラアズール、パンサラッサ......とまさにこの年の日本競馬の粋を集めたかのような超豪華なメンバー構成となった。

そんなレースはスタート早々から、パンサラッサが前に出た。

サウジCを制したその快速ぶりは前年の天皇賞（秋）でもあわや逃げ切りというシーンを演出したことでもおなじみ。

自分が何をすべきかわかっているかのように逃げたパンサラッサの1000m通過タイムは57秒6という超ハイペース。さらに2番手に付けたタイトルホルダー以下を突き放すという大逃げを打ったことで東京競馬場が大きくざわついた。

そんな中、イクイノックスは天皇賞（秋）の時と同じく3番手、そしてリバティアイランドはそのすぐ後ろの4番手に。前が速すぎるだけに先行勢には苦しい流れになるのではと思われが、世界最強馬にとっては杞憂だった。

パンサラッサが大逃げを打ったまま迎えた最後の直線。

イクイノックスは残り400mを過ぎたところですでにエンジンが全開に。隣にいたタイトルホルダーを置き去りにして前を追いかけ始め、残り200mのところでパンサラッサを捕まえて先頭に立った。

そこからゴールまでの残り200m、直線はイクイノックスだけの世界となった。

後ろからはリバティアイランドが懸命に追いかけてくる。しかし、前を行くイクイノックスはさらに加速し、その差は詰まるどころか広がる一方。鞍上のクリストフ・ルメールが一度も鞭を使わぬまま、トップスピードを維持したイクイノックスはそのままゴール。

2着リバティアイランドには4馬身差を付ける独走となり、レース後にルメールはインタビューで「もう、言葉はありません」と最大級の賛辞を贈った。

当時はまだ学生だった騎手の高杉吏麒はこのレースを見て「すごい馬だと思った」と衝撃を受け、調教師の木村哲也はこのレース後は「世界中どこに行っても『イクイノックスのトレーナー』で通用する。すげえなと思う」と改めて管理馬を称えた。

2023年のジャパンCを圧勝し、この年の競馬界を彩ったイクイノックス。その走りは未だに色あせることはないだろう。



■文／福嶌 弘

