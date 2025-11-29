◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３８節 千葉５―０今治（２９日・フクダ電子アリーナ）

千葉は最終戦で今治に５―０と勝利したが、水戸、長崎に次ぐ３位となり、１７年ぶりＪ１復帰をかけ、プレーオフに回ることになった。全３８節を終え、ともに勝ち点７０の首位水戸、２位長崎には、わずか１及ばず。プレーオフ準決勝では１２月７日に、６位大宮とホームで対戦する。

チーム最年長のＦＷ米倉恒貴（３７）は「仕方がない。これが１年間の結果なので。あとまだ（プレーオフ決勝の１３日まで）２週間、積み上げられる。もっといいチームができれば」と気持ちを切り替えた。

水戸と長崎の一方でも引き分け以下に終われば、２３年に東京Ｖが成し遂げた１６年ぶりを超える１７年ぶりでの最長ブランク昇格が決まっていたが、結末はプレーオフに持ち越し。２００７年に八千代高から千葉に加入し、１４年のＧ大阪移籍を経て１９年途中に復帰し、クラブ在籍１４年目となるベテランは、１２、１３、２３年と３度の昇格プレーオフで敗れた経験を持つ。プレーオフは引き分けの場合、順位が上位のクラブが勝者となるレギュレーションだが「引き分けでもいい、という試合の難しさも知っている。初めてじゃないことは、アドバンテージにはなるのかな、とは思う。ただ僕らはチャレンジャーなので。３位だから、上の立場ではない。ただひたむきに、勝ちに行く。今年は（Ｊ１に）行けるんじゃないか、って思っています」とうなずいた。