【よーじや】ヘアケアアイテムなどたっぷり入った福袋「よーじやハッピーバッグ 2026」予約は30日から。「よじこ」デザインのバッグやグッズも。
よーじやが運営する京都発のライフスタイルブランド「よーじや」では、数量限定の福袋「よーじやハッピーバッグ 2026」の予約受付を、2025年11月30日10時から「よーじや公式オンラインショップ」などで実施します。
どちらになるかはお楽しみ
人気の香りシリーズ「まゆごもり」「はなほのか」「ゆずつやや」のヘアケアアイテムや洗顔料など、約2万3000円相当が入っていてお得です。
また、福袋でしか手に入らない、3月に誕生したコーポレートキャラクター「よじこ」デザインのバッグや缶バッジを同梱しています。
「よーじやハッピーバッグ 2026」の詳細
〈共通アイテム〉
・コットントートバッグ よーじやハッピーバッグ 2026限定
・缶バッジ よーじやハッピーバッグ 2026限定、3種からランダムで1点
・su-ha ディープクレンジングジェル（メイク落とし）
・su-ha スムースアップホイップ（泡状洗顔料）
・お風呂じかん まゆごもり、はなほのか、ゆずつやや（入浴料）
・あわ珠ネット
〈パターンA〉
・ゆずつやや シャンプー
・まゆごもり ボディソープ
・はなほのか ハンドソープ
・ゆずつやや はんどくりーむ
・su-ha ファーストキット（UB／UM／KB／KM）4種からランダムで1点
〈パターンB〉
・はなほのか シャンプー
・はなほのか ヘアコンディショナー
・ゆずつやや ボディソープ
・まゆごもり ハンドソープ
・まゆごもり はんどくりーむ
・su-ha ファーストキット（UB／UM／KB／KM）4種からランダムで1点
共通アイテム以外、パターンAかBのどちらになるかはお楽しみです。
価格は1万円。
12月下旬以降、順次発送されます。
よーじや店舗では、12月1日から31日まで予約受付を行い、26年1月1日から受け渡します。店舗によって受け渡し日時が異なる場合があります。
また、期間限定のポップアップショップ「よーじやふらっと」＠大丸梅田店でも12月1日から31日まで予約を受け付け、26年1月3日から受け渡します。
よーじや店舗およびよーじやふらっとでは、予約時に購入者情報と受け渡し希望日時などの記入が必要です。
なお、ジェイアール京都伊勢丹オンラインストア、遠鉄百貨店オンラインストア、ながの東急百貨店ネットショッピング、いよてつ高島屋オンラインストアでも取り扱うとのことです。
また、26年1月1日からはよーじや店舗（ジェイアール京都伊勢丹店を除く）での店頭販売を実施するほか、いよてつ高島屋、阪神梅田本店 3階 ウエルネスイベント2でも取り扱いがあります。詳細は特設サイトから。
1人1点までの販売で、予定数に達し次第終了します。予告なく終了する場合があります。
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部