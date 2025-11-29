【よーじや】ヘアケアアイテムなどたっぷり入った福袋「よーじやハッピーバッグ 2026」予約は30日から。「よじこ」デザインのバッグやグッズも。

よーじやが運営する京都発のライフスタイルブランド「よーじや」では、数量限定の福袋「よーじやハッピーバッグ 2026」の予約受付を、2025年11月30日10時から「よーじや公式オンラインショップ」などで実施します。

どちらになるかはお楽しみ

人気の香りシリーズ「まゆごもり」「はなほのか」「ゆずつやや」のヘアケアアイテムや洗顔料など、約2万3000円相当が入っていてお得です。

また、福袋でしか手に入らない、3月に誕生したコーポレートキャラクター「よじこ」デザインのバッグや缶バッジを同梱しています。

「よーじやハッピーバッグ 2026」の詳細

〈共通アイテム〉

・コットントートバッグ よーじやハッピーバッグ 2026限定

・缶バッジ よーじやハッピーバッグ 2026限定、3種からランダムで1点

・su-ha ディープクレンジングジェル（メイク落とし）

・su-ha スムースアップホイップ（泡状洗顔料）

・お風呂じかん まゆごもり、はなほのか、ゆずつやや（入浴料）

・あわ珠ネット

〈パターンA〉

・ゆずつやや シャンプー

・まゆごもり ボディソープ

・はなほのか ハンドソープ

・ゆずつやや はんどくりーむ

・su-ha ファーストキット（UB／UM／KB／KM）4種からランダムで1点

〈パターンB〉

・はなほのか シャンプー

・はなほのか ヘアコンディショナー

・ゆずつやや ボディソープ

・まゆごもり ハンドソープ

・まゆごもり はんどくりーむ

・su-ha ファーストキット（UB／UM／KB／KM）4種からランダムで1点

共通アイテム以外、パターンAかBのどちらになるかはお楽しみです。

価格は1万円。

12月下旬以降、順次発送されます。

よーじや店舗では、12月1日から31日まで予約受付を行い、26年1月1日から受け渡します。店舗によって受け渡し日時が異なる場合があります。

また、期間限定のポップアップショップ「よーじやふらっと」＠大丸梅田店でも12月1日から31日まで予約を受け付け、26年1月3日から受け渡します。

よーじや店舗およびよーじやふらっとでは、予約時に購入者情報と受け渡し希望日時などの記入が必要です。

なお、ジェイアール京都伊勢丹オンラインストア、遠鉄百貨店オンラインストア、ながの東急百貨店ネットショッピング、いよてつ高島屋オンラインストアでも取り扱うとのことです。

また、26年1月1日からはよーじや店舗（ジェイアール京都伊勢丹店を除く）での店頭販売を実施するほか、いよてつ高島屋、阪神梅田本店 3階 ウエルネスイベント2でも取り扱いがあります。詳細は特設サイトから。

1人1点までの販売で、予定数に達し次第終了します。予告なく終了する場合があります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部