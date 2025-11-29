◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン 第３日（２９日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、２５歳の鈴木晃祐（ロピア）が４バーディー、２ボギーの７０で回って通算１６アンダーで単独首位を守り、ツアー初優勝に王手をかけた。「耐えながらのゴルフだったけど、１７、１８番で伸ばせてよかった」と安堵（あんど）の笑み。１７番で６メートルの下りのスライスラインを沈めてガッツポーズを作り、１８番パー５ではグリーン手前からの第３打を１メートルに寄せて連続バーディーで締めた。

来季米ツアーメンバー入りを果たした中島啓太、平田憲聖らと同じ２０００年度生まれが悲願の１勝へ逃げ切りを図る。「明日トップで回れることはうれしいこと。優勝を意識すると思うけど、自分のゴルフができればいいなと思う」と意気込みを語った。

最終日最終組で東北福祉大の同期、蝉川泰果（アース製薬）と回る。「彼はもう５勝もしている。先に行かれた感はあるけど、自分も負けないようにという感じでゴルフをしている。何回も負けてきたので、明日は勝てるように頑張りたい」。大学のゴルフ部では蝉川が主将、鈴木が副主将を務めた。切磋琢磨を続けてきた友との勝負を楽しみにした。