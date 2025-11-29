「待ちかねた教授おめでとうございます」

裏千家の師範の女は弟子に祝いの言葉をかけてニセの「許状」を手渡し、自身の銀行口座に現金123万円を振り込ませていた。

茶道教室の生徒に「教授」資格に合格したとウソをつき、「合格登録手数料」名目で現金をだまし取ったとして、茶道教室「麗扇会日本文化学院」（東京・市谷）の学院長の渋沢宗麗こと渋沢麗扇容疑者（68）が26日までに詐欺の疑いで警視庁に逮捕された。

渋沢容疑者は昨年4月中旬、都内で許状を授与する「引次式」を行い、弟子の女性に偽造した許状を手渡した。

その後、携帯電話のショートメールで＜宗家事務局執事引次代金88万円、家元御礼20万円、大宗匠御礼15万円となります。振り込みでも大丈夫です＞とメッセージを送り、現金を振り込ませていた。

「教授資格の許状の引次式は本来、京都市内の本部で行われます。受け渡しを目撃した別の生徒が不審に思い、本部に問い合わせたところ、女性が合格した事実はなく、引次式も許状もウソだと判明した。それを聞いた被害女性が今年6月、警察に訴えた。渋沢は資格申請もしておらず、偽造した許状で信じ込ませていた」（捜査事情通）

渋沢容疑者は調べに対し、「全然やっていません」と容疑を否認しているが、同様の被害相談が1件寄せられているという。

日本文化学院のHPによると、渋沢容疑者は3歳の時から、祖母や母などから裏千家茶道や琴、日本舞踊、書を学び、12歳から日本華道古流家元の直門下生として指導を受けたという。20歳から紐1本の帯結びの研究を始め、独自の技法による京着付けを生み出したそうだ。裏千家茶道正教授や日本華道古流教授の肩書がある。＜日本の美、技、そして心を伝えたい！＞というのが、「麗扇会の想い」だそうだ。

■メディアにも登場

「麗扇会は茶道や書道、着付け、生け花、日本舞踊など日本の伝統文化を学べる完全個人、フリータイム予約制の習い事教室です。生徒さんは若いキャリアウーマンが多く、メディアにもたびたび取り上げられています。芸能人のお弟子さんもいるそうです。以前は渋谷区神宮前で教室を運営していました」（地元関係者）

渋沢容疑者は30代で大病を患った経験があるそうで、地方紙のインタビューで「人の役に立つことはうれしい」と語っていた。

それなのに、手の込んだ演出までして、金が欲しかったのか。