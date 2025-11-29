◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 第３日（２９日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

８位で出た金沢志奈（クレスコ）が１イーグル、３バーディー、１ボギーの６８と伸ばし、通算６アンダーで鈴木愛（セールスフォース）と並ぶ首位に浮上した。

９番パー５でスーパーショットを見せた。残り８０ヤードからの第３打。「フルショットでピッタリの距離だったので、いい距離だなと思った」と５６度ウェッジを振り抜くと、ピン手前でワンバウンドしてそのままカップに吸い込まれた。カップは見えなかったが、先に２オンしていた同組の阿部未悠（ミネベアミツミ）が拍手で教えてくれた。両手でガッツポーズを見せた金沢は「気持ち的にも余裕が出たし、いい流れに乗れた。イーグルは大きかった」と喜びをかみしめた。

後半も１５番、１７番でバーディーを奪い、この日ベストの６８をマーク。初日は７４と崩して２７位と出遅れたが、難コースで連日の６８で首位に浮上した。「初日も悪くないのに結果につながらないねと話していて、パッティングもちょっと距離とラインが合わない感じで昨日（２日目）の８番ぐらいまでそうだった。昨日の９番からかみ合ってきた」と上昇気流に乗った。

９月のメジャー、ソニー日本女子プロ選手権でツアー初優勝。今季最終戦の３日目で首位に浮上し、史上９人目となる同一年度メジャー２冠に王手をかけた。今季の獲得賞金は、あと約５００万円で自身初の賞金１億円超えを達成する。金沢は「思い通りにいけばいいですね。集中力を切らさず、１打１打集中してプレーできたら。優勝を目指して頑張ります」と言い切った。