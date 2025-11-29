【山粼武司 これが俺の生きる道】#56

1999年9月30日、ヤクルト戦に勝って11年ぶりのリーグ優勝を果たした。でも、俺はその歓喜の輪に入ることができなかった。

この日の先発は山本昌さん。ヤクルトの真中満がバントをし、打球を処理した昌さんが一塁手の俺に送球。全力疾走で一塁を駆け抜けようとした真中の体がグラブ付近に激突した衝撃で、左手首を骨折してしまったのだ。当たった瞬間、めちゃくちゃ痛かった。

「ああ、これはもう無理だな。俺、終わったな」

瞬時にそう悟った。わずか4日前、9月26日の阪神戦で逆転サヨナラ3ランを打ったとき、「ここでスルーして日本シリーズに出られんかったら嫌だしな」と、涙ぐむ星野仙一監督からの抱擁を受け入れたのに……。

頭では無理だと分かっていたが、治療中にトレーナーに何度も「これ治りますかね？ 俺、日本シリーズ出られますかね？」と聞いていた。

優勝を決めた日、東京の宿舎である赤坂プリンスホテルでビールかけが行われた。ドクターに「祝勝会には参加したいから、ゼンマ（全身麻酔）はやめてくれ」と頼み込み、局所麻酔で治療してもらった。

なんとか会に駆けつけたものの、麻酔の影響で頭はボーッとする。大はしゃぎするチームメートを椅子に座って眺めるのが精いっぱいだった。

そんな中、ある人から声をかけられた。歌手の故・池田貴族さんだ。名古屋出身で熱狂的な中日ファン。このときが初対面だった。会場にいた貴族さんに「おめでとうございます」と言われ、「ありがとうございます」と返した俺は、こう続けた。

「いやあ、でもこの通り骨折しちゃって、日本シリーズも出られないからめちゃくちゃ悔しいし、残念。情けなくて本当やってられないですよ」

すると貴族さんは「また頑張ればいいじゃないですか」と返してきた。それはみんなそう言うよ……と思ったが、貴族さんは優しい声でこう続けた。

「僕はもうすぐ死ぬんです。もう来年には命がないんですから。でも、山粼さんはまだこれから頑張って優勝を目指せるじゃないですか。いくらでもやり直せるんだから、元気出してくださいよ」

貴族さんは末期がんだった。その言葉に心を打たれ、モヤモヤしていた気持ちが吹き飛んだ。

それ以来、貴族さんとは仲良くさせてもらった。しばらくして病院に見舞いに行くと、寝たきりでほとんど意識がない状態だった。貴族さんの奥さんからは「たぶん声をかけても起きないと思うんですけど……」と言われていたが、奥さんが「山粼さんが来てくれたよ」と話しかけると、貴族さんはゆっくりと体を起こしてくれた。

残念なことに、ビールかけからわずか3カ月後の12月25日、36歳という若さで亡くなった。強烈なメッセージは今も俺の中で生き続けている。

（山粼武司／元プロ野球選手）