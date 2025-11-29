◆第７０回京阪杯・Ｇ３（１１月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）

前日最終オッズが１１月２９日、ＪＲＡから発表された。単勝１番人気は昨年のスプリンターズＳの覇者で、それ以来となる復活Ｖを期す（１）ルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）で５・２倍。武豊騎手が手綱を執る、重賞５勝馬ナムラクレアの半妹（１２）ナムラクララ（牝３歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父アドマイヤマーズ）が５・６倍で僅差の２番人気だ。以下はみちのくＳを逃げ切った（６）レイピア（牡３歳、栗東・中竹和也厩舎、父タワーオブロンドン）が７・５倍、前走のスプリンターズＳで小差の５着に健闘した（４）ヨシノイースター（牡７歳、栗東・中尾秀正厩舎、父ルーラーシップ）が８・８倍、同舞台のシルクロードＳの勝ち馬（１１）エイシンフェンサー（牝５歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファインニードル）が９・４倍で続き、この５頭が単勝１０倍以下となっている。

馬連は（１）―（１２）が１３・４倍で１番人気。（６）―（１２）が１５・９倍、（８）―（１２）が１８・１倍で続き、ナムラクララを軸とした組み合わせを中心に売れている。

３連単はすべて万馬券の混戦ムード。１番人気は（１２）→（１）→（６）で１０２・３倍。（１２）→（１）→（４）が１２３・１倍、（１２）→（６）→（１）が１２８・５倍で続く。ルガル、ナムラクララの２頭軸が人気の中心だ。