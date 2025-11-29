お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が29日放送の日本テレビ「キントレ」（土曜後1・30）で、車の値段を巡って「King & Prince」の永瀬廉（26）に“マウント”を取る場面があった。

40〜80代の男女100人がもらった退職金の平均金額を予想するクイズで、吉村が「どうでしょう？ご自身が引退する時に」と振ると永瀬は「退職金…欲しいなあ、欲しなってきたなあ。いい車買えるぐらいは欲しいなあ」と悩みながらつぶやき。そして「2000万〜3000万円」と具体的な金額を挙げると、劇団ひとりが「2000万〜3000万円ってそんなにいい車じゃないですよね？吉村さん」と吉村に話題を振った。

吉村はすかさず「俺、4400万円」と自身がローンで購入した超高級車マクラーレンの「720sスパイダー」の価格をぶっちゃけ。そして「ミニカーでも買うの？」と永瀬に突っ込み、スタジオの笑いを誘っていた。

永瀬は退職金クイズの正解を「1300万円」と予想し、「うちのおじいちゃんの退職金も凄かったらしくて。お年玉とかめっちゃもらったんで」と子供の頃のエピソードを明かしていた。