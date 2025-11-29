俳優の風間俊介（42）が、29日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、事務所の研修生時代について語った。

旧ジャニーズ事務所（現SMILE−UP.）時代は、TOKIO、V6、KinKi Kids（現DOMOTO）などのバックダンサーを務めた。「楽しかったですよ、部活感覚で。踊らなくなるのが19とかなんですけど、5年間くらい。中高やってましたみたいな」。しかし、アイドルを目指していたわけでなく、俳優が目標だった。センターに立ちたいという願望も「あんまなかったんです」といい、歌手デビューもしなかった。そんな当時を「楽しいなと思ってました。ホントにみんなと野球ができて楽しいです、みたいな気持ちでいたので」と振り返った。

ドラマ好きで、俳優になるのが夢だったが、パフォーマンスへの向上心はなく、研修生の間でも熱量の差はあったという。「結構、ざっくり言ったら、向上心がないやつらでつるみ出すんですけど。ギスギスしてなくて、みんな仲良かったんですけど、何となく同じにおいがする人たちがまとまっていくというか。“凄いみんなストイックだね。どうしよう”みたいな感じの人が集まってくる」。そのうち、似た空気を感じる仲間と仲良くなっていったという。

それでも、その空気が合っていた人もいたようで、「“偉いね”って言ってた人が去って行ったかといったら、何人かは残ってる。そんなに目指してないけど、それが逆に良かった人たちもいますね」とも明かしていた。

当時、ジュニアのユニットで生田斗真、山下智久、長谷川純とも活動した。しかし、「この4人が、“デビューとかじゃなくて、それぞれの分野で頑張りなさい”と最初から言われていたんですよね」と告白した。4人は今、いち俳優としての活動が多く、「そう思うと、言われた通りになっているのが凄いなって」と驚いていた。