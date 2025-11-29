ÌøÅÄ¡¢1²¯±ß¸º¤Î3.7²¯¡¡½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÌøÄ®¤ÏÊÝÎ±
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¤¬29Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢1²¯±ß¸º¤ÎÇ¯Êð3²¯7ÀéËü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¤ÏÊÝÎ±¤·¤¿¡£
¡¡37ºÐ¤ÎÌøÅÄ¤Ï4·î¤Ë±¦É¨ÉÕ¶á¤Ë¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ¡¢Ìó5¥«·î´Ö¤âÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£½Ð¾ì¤Ï20»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤Ï¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£Íèµ¨¤¬7Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤Ç¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê³èÌö¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤Î·ÀÌó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤»¤ë¸Â¤ê¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Æ±À¤Âå¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤È¤Ï¡ÖÀçÂæ¤«Ê¡²¬¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¹¤´¤¤Åê¼ê¡£ÂÇ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÐÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡6Ç¯ÌÜ¤ÎÌøÄ®¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î131»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä9Ê¬2ÎÒ¡¢6ËÜÎÝÂÇ¤ÈÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡£¹Êó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÉÔËþ¤ä¾ù¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆµåÃÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÊÝÎ±¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë