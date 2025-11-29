¡ÚJ2ÉÙ»³¡ÛÅÚÃÅ¾ì2¥´¡¼¥ë¤Ç·àÅª»ÄÎ±¡¡°ÂÃ£´ÆÆÄ¡¢¹â¤Ö¤ë´¶¾ðÍÞ¤¨¡ÖÆñ¤·¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¡¡ ºòµ¨¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¾®ÅÄÀÚÁ°´ÆÆÄ¤Ë¸þ¤±¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼Ú¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡þJ2 Âè38Àá ÉÙ»³ 4-1 ½©ÅÄ(29Æü¡¢ÉÙ»³¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì)
¤³¤Î»î¹ç¤Ë4ÆÀÅÀ¤·¾¡Íø¤·¤¿ÉÙ»³¡£¸åÈ¾44Ê¬¤È¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë·àÅª¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢·§ËÜ¤ËÂÐ¤·ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆÀ¼ºÅÀº¹1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê»ÄÎ±¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÃ£Î¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡¢¹â¤Ö¤ë´¶¾ð¤òÍÞ¤¨´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÃ£´ÆÆÄ¤ÏºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖºòÇ¯¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç1Ç¯´ÖÀï¤Ã¤Æ»ÄÎ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æºòµ¨¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¤â¤Î¤Îº£µ¨ÅÓÃæ¤ÇÂàÇ¤¤·¤¿¾®ÅÄÀÚÆ»¼£Á°´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖºòÇ¯¤ä¤Ã¤È¾º³Ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÅÄÀÚ¤Ë¤Ï¤Í¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼Ú¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®ÅÄÀÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤â»ÄÎ±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¡¢ºÇ¸å´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¡ØÂçÊÑ¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤·¤«¸À¤¤ÍÍ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¶¯¤á¤ë¤È¡Ö¤¿¤À¤³¤³¿ô»î¹ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢J2¤Î¤Ê¤«¤ÇÉ¬¤ºÀï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òº£Æü¤â¤¤Á¤ó¤È¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢Íèµ¨¤âJ2¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£