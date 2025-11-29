17LIVEが主催するリアルイベント『GLOBAL HALLOWEEN PARTY 2025 #イチナナ映えハロ』が、2025年10月31日に品川インターシティホールにて開催され、ライバーの「き-ぽん」がグローバル第1位に輝いた。

（関連：【写真】人気ライバーのハロウィンコスプレ姿）

8回目の開催となった今回は、アプリ内イベントを勝ち抜いた日本から45名、台湾・香港からそれぞれ9名のライバーたちが集結。「パンプキンウィッチ」「キャンディモンスター」「ナイトメアキャット」の3つのチームに分かれた白熱のチームバトルのほか、恒例の仮装コンテストが行われた。

「き-ぽん」は日本第1位、さらにグローバル第1位の2冠を獲得。普段はおちゃらけキャラの「き-ぽん」だが、「リスナー 一人ひとりの応援もあり、1位という順位に輝けたので、感謝いっぱいです」と真面目な表情でリスナーにメッセージを伝えながら、「この順位に相応しい存在になれるようにもっと輝いていきたいと思います」とさらなる意欲を語った。

今回のイベントでは地域別の順位も発表され、台湾第1位は「小歐拉」、香港第1位は「蒅蒅乖乖」が獲得。その地域のトップライバーとして表彰された。そのほか、日本第2位にはリモートの参加ながら激闘を繰り広げた「くつこ Marimba」、日本第3位には「りほやんriho」がランクイン。普段は地元の三重県を盛り上げる地域活性化活動をしている「りほやんriho」は、「みんなの応援が私の活動の励みになっています。ありがとうございます」とリスナーに呼びかけた。

チーム対抗での的当てゲームやクレーンゲームチャレンジなど、様々な企画が行われる『HALLOWEEN PARTY』で、もう一つのメインイベントとも言えるのが仮装コンテストだ。会場にはセクシーなバニーガールやエルフ、さらには顔文字のぴえん（！？）といったバラエティ豊かなハロウィンコスプレに身を包んだライバーで賑わうなか、グランプリに選ばれたのが「ちーもん nurse」。普段は看護師として働いていることから「nurse」という名前が付けられているが、イベントでは顔を紫に塗った気合いの入った「ナス」の仮装で、見事1位を獲得した。

また、今回のイベントにおいて特筆すべきポイントはグローバルスケールでの開催となったことだ。例えば、今夏開催された『夏祭り2025 in 東京ポートシティ竹芝ポートホール』など、回を増すごとに海外ライバーがリアルイベントでの存在感を放っていた。「“グローバル”と“#イチナナ映えハロ”」をイベントテーマに掲げ、2025年の17LIVEイベントでは初となるグローバルスケールとして、MCに初めて通訳を入れるなど、会場には様々な言語が飛び交った『GLOBAL HALLOWEEN PARTY 2025』。17LIVEがまた一つ次のフェーズへと突入していることを感じさせたイベントだった。

（取材/文＝渡辺彰浩）