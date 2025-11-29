25ºÐ¸µAKBà¿ÍµûÉ±áÆ©¤±¤¿Éþ¤Î²¼¤Ë¿å¿§¥Ó¥¥Ë¡¡¥¸¥ó¥Ù¥¤¥¶¥á¤È¤âÍ·±Ë¡Ö¥»¥ì¥Ö´¶ËþºÜ¡×
¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ËÜÎÜ¹á¡Ê25¡Ë¤¬¡¢29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥»¥ÖÅçÎ¹¹Ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
»³ËÜ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¥»¥Ö¤Ë¡¡¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤È³¤¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢Æ©¤±¤¿¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î²¼¤Ë¡¢¿å¿§¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤¥¶¥á¤È°ì½ï¤Ë±Ë¤¤¤À¤Î¤¬»×¤¤½Ð¡¡ÂçÇ÷ÎÏ¤ÇÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ä¡¡¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î³¤¤¬Èþ¤·¤¤¡¡¥¹¥ß¥í¥óÅç¤Ë¤â¡×¤È¡¢Î¹¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿åÃå»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¿ÍµûÉ±¡×¡Ö¤ë¤«¤Á¤ã¤ó¤â³¤¤â¤¤ì¤¤¡×¡Ö¥»¥ì¥Ö´¶ËþºÜ¤ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£