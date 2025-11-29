Photo: 小暮ひさのり

あの…悪いこと言わないので買っておいてほしいです。

僕がそのくらい強く推したいお風呂掃除アイテムが、スコッチブライトの「すごい鏡磨き ストロング」。

3M すごい鏡磨き ストロング シート3枚 1,159円 Amazonで見る PR PR

Amazonだと1,159円ですね。単純に値段だけ見ると百均の10倍しますけど、効率で見たら100倍くらいは楽です。確実に。

水だけでスルッと落ちる強力パワー

Image: Amazon

いわゆるダイヤモンド研磨粒子配合の研磨パッドってやつですね。水かけてこするだけ。

似たアイテムは百均でも売ってますけど、めちゃくちゃ小さくて、キレイになるころには日が暮れるやつ。指も疲れる。

一方こちらは、アプローチできる面積と効率が段違いで、正直勝負になりません。どのくらいすごいのか？ どのくらい早くキレイになるのか？ レビューもどうぞ。

100均じゃ勝負にならん。お風呂の鏡を高速でツルツルにする最強アイテム

あっという間に曇りが消えて、水垢落とすのが楽しくなるまであるので、掃除で楽したいならマストです。

