俳優板垣李光人（23）が、28日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」やCMの共演者として取材を受けた小日向文世（71）からの質問に爆笑した。

人見知りだという板垣は「声かけてもらう方がうれしいですね。1回声かけてくれるとこっちからも話しかけやすかったりするので」と自身を分析。小日向を取材したKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）は「小日向さんもね、『自分から誘う方がいいのか、でも若い子は若い子で飲んだ方がいいだろう』って」と板垣の性格を推察していたことを紹介。藤ヶ谷は続けて「だからこれだけ長くいるけど、プライベートのこと聞きたいこといっぱいあるんじゃないですか？って。『どういう時、絵を描いているんですか』もいいし、『役の構築どうしてるんですか』とかいろいろあるじゃないですか」と、小日向が板垣に持っている疑問を予想したが「どういうこと、気になるんですかって聞いたら『彼女いるのかな』とか言って。そこで？」と小日向の反応を明かし、スタジオを笑わせた。

笑福亭鶴瓶（73）は小日向について「そんな男やねん」とツッコミ。板垣も「それはむしろ現場で聞いてもらわないと、今は話せないから」と笑った。藤ケ谷は「それをスタジオで答えられたら、俺どうすればいいんだって」と語った。