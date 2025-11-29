JOYSOUNDとDAMによる「2025年年間カラオケランキング」がそれぞれ発表された。本稿では、そのなかから「2025年発売曲」を集計したランキングにフォーカスし、今年多くの人に歌われた最新曲を振り返ってみたい。

（関連：藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、BUMP OF CHICKEN……スタジオでの“裸の歌声”に宿る生々しい熱量）

■さらなる高みへと進むMrs. GREEN APPLE

JOYSOUND、DAMともに2025年発売曲の首位に輝いたのは、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」。上半期ランキングでの1位獲得から根強い人気を見せた。バンドは今年、昨年の5曲を上回る“6カ月連続新曲リリース”を行っており、JOYSOUND、DAM両方のランキングでトップ10内に「ダーリン」、「クスシキ」、「天国」の計3曲がランクイン。「2024年発売曲年間ランキング」でのTOP10入りは「ライラック」1曲のみだったため、今年は新曲もより好調で、しっかりと人気を集めていることが読み取れる。なお、総合ランキングの1位は「ライラック」であり、アーティスト別ランキングでも、Mrs. GREEN APPLEは昨年に引き続きDAM、JOYSOUNDの両方で1位を獲得。

彼らの楽曲は全体的に歌唱難易度が高い分、挑戦意欲を刺激されやすい。加えて、高いメッセージ性も老若男女に愛される理由のひとつだろう。Mrs. GREEN APPLEは今、“カラオケで1番歌われているアーティスト”の称号を得ている。

■米津玄師×アニメの安定した強さ

TOP10入りを果たした楽曲の傾向を見ると、「2024年発売曲年間ランキング」においてJOYSOUNDは6曲、DAMは5曲がアニメとのタイアップソングとなっていた。「2025年発売曲年間ランキング」においても、JOYSOUNDは5曲、DAMは6曲がアニメ作品の主題歌やオープニング／エンディングテーマ曲となっており、引き続きアニメとのタイアップ曲がランキング全体で存在感を示している。

JOYSOUND、DAM共通で、2位はサカナクションの「怪獣」（『チ。 -地球の運動について-』）、3位はMrs. GREEN APPLEの「クスシキ」（『薬屋のひとりごと 第2期』）だった。そして、4位にランクインしているのは、JOYSOUNDが米津玄師の「Plazma」（『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』）、DAMが同じく米津の「IRIS OUT」（『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』）である。JOYSOUNDの9位には「BOW AND ARROW」（『メダリスト』）もランクインしており、なかでも“米津玄師×アニメ作品”の強さが窺える。

■2025年デビューで圧倒的な人気を示すHANA

ガールズグループのみの楽曲を対象としたランキングで頭角を現したHANAも特筆しておきたい。JOYSOUNDの「2025年発売曲 ガールズグループランキング」では、2位が「ROSE」、3位が「Drop」、4位が「Blue Jeans」、5位が「Tiger」、6位が「Burning Flower」となっており、2位から6位までを独占。DAMの「今年発売ガールズグループ楽曲TOP10」でも、同じくTOP10内に5曲をランクインさせた。さらに、2025年発売曲の総合ランキングにおいても、デビュー曲の「ROSE」がJOYSOUNDで7位、DAMで10位に。2025年にデビューしたアーティストの楽曲としては両方の機種で唯一総合TOP10入りを果たしており、グループの高い人気ぶりが感じられる。

カラオケで歌われるということは、それだけリスナーが日常のなかで親しんだ楽曲とも言い換えられるだろう。ランキングから今年の音楽トレンドを振り返りつつ、来年はどんな楽曲が世に届けられ、多くの人に歌われるのかも楽しみにしたい。

（文=かなざわまゆ）