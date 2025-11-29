NBA歴代2位タイ…SGAがレギュラーシーズン92戦連続で20得点以上をマーク

11月29日（現地時間28日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーが、ホームのペイコム・センターでフェニックス・サンズと対戦。12点リードで第4クォーターを迎えるも、サンズが昨シーズンの王者相手に接戦へ持ち込む。

だが、サンダーの6点リードで迎えた残り6分57秒でシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）がコートに戻ると、レイアップや3ポイントシュート、プルアップジャンパー、フリースローで加点し、15得点を奪ってみせた。

エースの殊勲の働きもあり、サンダーは最終スコア123－119で制して11連勝。SGAはゲームハイの37得点に3リバウンド8アシストをマークし、チームは19勝1敗でリーグトップの座を堅持。

そして、SGAは昨年11月2日のポートランド・トレイルブレイザーズ戦から続くレギュラーシーズンにおける20得点以上の連続記録を92試合へ伸ばした。1963年2月から1964年3月に残したウィルト・チェンバレン（元サンフランシスコ・ウォリアーズほか）と並び、NBA歴代2位タイの最長記録となった。

歴代トップは、チェンバレンが1961年10月から1963年1月にかけてたたき出した126試合のため、NBA新記録樹立はまだまだ先ながら、SGAが高位安定して20得点以上を積み上げていることは間違いない。

12月1日のブレイザーズ戦で、SGAが出場して20得点以上を奪えば、NBA歴代単独2位となるだけに次戦も必見だ。

【動画】サンダーが11連勝を飾ったサンズ戦のハイライト





