最終節で敗戦のベガルタ「ショックがデカすぎる」。６位守れずPO圏外...ファンは嘆き「心の整理がつかない」「言葉が見つかりません」
無念の結末だ。
J１昇格プレーオフに進めるのは、J２の３位から６位の４チーム。11月29日に行なわれた最終節を前に、ベガルタ仙台は勝点62の６位だった。
シーズン最後の試合は、ホームでいわきFCと対戦し、０−１で敗れた。勝点は62のまま。１ポイント差で７位だったジュビロ磐田が同日、サガン鳥栖に２−１で勝利。仙台はプレーオフ圏外の７位でフィニッシュした。
J１昇格の１枠を争うためのチケットを逃した仙台。SNS上では、以下のような声があがった。
「言葉が見つかりません」
「悔しいけれどこれが今の実力」
「来年昇格しましょう」
「悔しいな」
「とても残念です」
「心の整理がつかない」
「選手はよくやってくれたと思う」
「ショックがデカすぎる...」
「もったいなさすぎる」
ファン・サポーターも悔しさを滲ませた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集
J１昇格プレーオフに進めるのは、J２の３位から６位の４チーム。11月29日に行なわれた最終節を前に、ベガルタ仙台は勝点62の６位だった。
シーズン最後の試合は、ホームでいわきFCと対戦し、０−１で敗れた。勝点は62のまま。１ポイント差で７位だったジュビロ磐田が同日、サガン鳥栖に２−１で勝利。仙台はプレーオフ圏外の７位でフィニッシュした。
J１昇格の１枠を争うためのチケットを逃した仙台。SNS上では、以下のような声があがった。
「言葉が見つかりません」
「悔しいけれどこれが今の実力」
「来年昇格しましょう」
「悔しいな」
「とても残念です」
「心の整理がつかない」
「選手はよくやってくれたと思う」
「ショックがデカすぎる...」
「もったいなさすぎる」
ファン・サポーターも悔しさを滲ませた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集