「お出かけ服ない」40・50代へ！【ZARA】1枚で即サマ見え！「洗練ワンピ」

特別な日のお出かけに着て行きたい洋服がない……。そんなミドル世代は、一枚でサマ見えが狙えるワンピースがおすすめ。今回編集部が注目したのは、洗練された雰囲気が漂う【ZARA（ザラ）】のワンピース。ブラウンやグレーなど、トレンドカラーで旬度高まるワンピースをピックアップしました。

一枚で女性らしい雰囲気をまとえるギャザー入りワンピ

【ZARA】「ギャザーミディ丈ワンピース」\6,590（税込）

フロントや袖のギャザーディテールが華やかな雰囲気のワンピース。アシンメトリーの裾が、足元までおしゃれに演出してくれそうです。こっくりとしたブラウンも、ミドル世代の上品見えをサポート。フィット感のある女性らしいシルエットで、上品に着こなしやすい一枚です。

美しいドレープ感のあるワンピースで上品に

【ZARA】「ソフトファブリック ワンピース」\6,590（税込）

ゆったりとしたドレープ感が特徴の、一枚でエレガントな雰囲気をまとえそうなワンピース。ウエストのサッシュによって、メリハリのある着こなしが叶うかも。トレンドカラーとして注目のグレーが、知的で上品なムードを漂わせます。ボートネックによる程よい肌見せで、ほんのりと色っぽさのあるコーデに。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：Emika.M