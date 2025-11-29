この記事をまとめると ■新型プレリュードはシビックと共通点が多いわりに高価との声が出ている ■スタイリングや足まわりなど独自要素が価値をつくり価格差の根拠となっている ■プレリュードには欠かせなかったサンルーフが装備されない点は残念だ

シビック比178万円差の価値はどこに

復活したホンダ・プレリュードを、「令和によみがえったデートカー」として歓迎する向きもあれば、「中身がシビックなのに618万円の価格は割高だ」と批判する声もある。

たしかに、ハイブリッドシステムなど基本メカニズムはプレリュードとシビックで共通。2リッターエンジン、駆動モーターなどの出力に関するスペックも同じ値であるし、リヤドアの有無という違いはあるが、ハッチバックボディである点も共通だ。

インテリアでは、9インチのGoogle搭載コネクティッドナビや、10.2インチのフルデジタルメーターといった装備も、プレリュードとシビックともに標準装備としている。

それにもかかわらず、シビックハイブリッドの上級グレードであるe:HEV EXのメーカー希望小売価格が440万3300円なのに対して、プレリュードのメーカー希望小売価格は617万9800円となっている。おおよその価格差は180万円。600万円オーバーという絶対的な価格はもちろん、シビックとの比較でもプレリュードは高すぎると考えるユーザーが多いのは十分に理解できる。

本当にプレリュードは「割高なクルマ」なのだろうか。あらためて、シビック（ハイブリッドの最上級グレード）とプレリュードの主要諸元について比較してみよう。

プレリュード／シビック e:HEV EX 全長（mm）：4520／4560

全幅（mm）：1880／1800

全高（mm）：1355／1415

ホイールベース（mm）：2605／2735

車両重量（kg）：1460／1490

乗車定員（名）：4／5

WLTCモード燃費（km/L）：23.6／24.2

タイヤサイズ：235/40R19 96W／235/40ZR18 95Y

プレリュードについて、「シビックを短くしたクーペシルエットのクルマ」という表現が使われることがある。諸元値を比較すると、ホイールベースは130mmも短くなっているが、じつは全長は40mmしか違わない。意外かもしれないが、最小回転半径は5.7mで同じスペックになっている。

さらにいえば、プレリュードの全幅は1850mmを超えている。都市部では対応できない機械式駐車場も少なくないだろう。ホイールベースは長くとも、全幅が1800mmに収まっているシビックのほうが取りまわしやすいと考えられる。

乗車定員についてもプレリュードは4名となっているが、その後席はかなりタイトで、エマージェンシー的なスペース。2名乗車が基本になると捉えるべきだ。ハッチバックを開いたときのラゲッジスペースはかなり余裕を感じさせるプレリュードだが、利便性において、シビックに優ると評価するのは難しい。

スポーツクーペというカテゴリーでみれば、プレリュードの23.6km/LというWLTCモード燃費は優秀だが、これまたシビックには若干ながら劣っていたりする。

価格差を生んだ要因は納得できるが物足りない点もある

主要諸元として見える数字で比較すると、たしかにプレリュードはシビックとの比較でも割高にみえる。はたして、シビックより178万円も高い価値はどこにあるのだろうか。

ひとつにはプレリュードのスタイリングが挙げられる。実質的に2ドアクーペといえるフォルムは、ハイブリッドカーという分野でいえば希少価値がある。SUV全盛のトレンドに対するアンチテーゼとして評価する向きには、絶対的な魅力となるだろう。

メカニズムでいえば、デュアルアクシス・ストラット形式のフロントサスペンション、ドライブモードに応じて減衰力を変化させるアダプティブ・ダンパー・システムが、プレリュードの価値といえる。実際、ワインディングで試乗した際には、思いどおりに曲がっていくハンドリングを楽しめた。歴代プレリュードと比べても、スポーツ度は高い。

19インチアルミホイールの内側に確認できる青いブレーキシステムも注目だ。ハイブリッドシステムを活かすよう設計された、電動サーボ専用タイプのブレンボ製ブレーキの標準装備も電動スポーツカーらしい新しさを感じさせる要素だ。

さらに、プレリュードの特徴といえるのが「Honda S+シフト」と名付けられた、バーチャル有段シフト制御だ。8速をエンジン直結として、そこまでの領域を7速に振りわけることで、シフトダウンによるエンジンブレーキ感やステップ変速による軽快な加速感を楽しめる。エンジン回転をリアルに示すタコメーターや、エンジン音を拡張するアクティブサウンドコントロールも備わる。

冷静にみれば、技術的にはギミックといえるもので、高効率とはいいがたい部分もあるが、ドライビングファンを演出する機能としては、一定の価値を見出すことはできる。ただし、「Honda S+シフト」についてはプレリュード独自の機能というわけではないようだ。今後、ホンダのハイブリッド車には広く展開されるというから、この機能がプレリュードの価値を生み出しているとすることは難しい。

まとめると、クーペ的なスタイリングと、デュアルアクシス・ストラットやアクティブ・ダンパーによるハンドリングが、プレリュードの独自価値といえる。そうした点を高く評価して、シビックとの178万円という価格差に納得できるオーナーが、プレリュードを手に入れている……のだと思う。

ただし、デートカーとして一世を風靡した昭和のプレリュードをリアルタイムに知っている筆者からすると、現在のプレリュードに足りないと思う点もある。それがデートカーのプレリュードではマストアイテムとされていたサンルーフだ。

かえすがえす残念なのは、シビックには電動パノラミックサンルーフがオプション設定されていること。ルーフのサイズなどからプレリュードに設定することは難しいのだろうが、スペシャリティカーであるプレリュードを令和に復活させるのであれば、せめてガラスルーフの設定があってもよかったのではないだろうか。

仮にガラスサンルーフが標準装備となっていて、それによってシビックとの価格差が200万円に拡大したとしても、十分にプレリュードらしい商品力につながると思う。スタイリング、ハンドリングだけでない「非日常性」こそ、デートカーとしてかつてプレリュードが評価されてきた点といえるからだ。