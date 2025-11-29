公開中の映画「栄光のバックホーム」（監督秋山純）で、元阪神タイガース横田慎太郎さん役で主演している俳優の松谷鷹也（31）が、芸能事務所「アービング」に所属することが29日、発表された。

これまでは秋山監督の下で裏方で映画製作を学びながら俳優を目指していた松谷。幼少期から野球に打ち込んでおり、身長1メートル85の恵まれた体格に左投げ左打ち、父が元プロ野球選手と横田さんとの共通点が多く、「栄光のバックホーム」の主演に抜てきされた。

松谷は「この度、ご縁を頂きアービングに所属させていただくことになりました。これまで支えてくださった皆様への感謝を忘れず、一人の人間として、俳優として、日々成長という言葉を胸に、より一層精進してまいります。今後とも応援のほど、宜しくお願いします」とコメントした。

脳腫瘍のため2023年7月に28歳で亡くなった横田さんの生涯を描いた「栄光のバックホーム」。松谷は新人俳優ながら横田さん役で主演。現役時の横田さんの体格に近づくため体重を20キロ増量し、広島県福山市の社会人野球チーム「福山ローズファイターズ」の練習に参加するため、都内から同市に転居するなど生活を野球にささげた。