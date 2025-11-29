これを機に、バレる可能性もあるのではないか。現役女子大生グラドルの高月りなが11月28日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。グラビア活動を父に秘密にしていることを明かした。

仮想ホール・パーラーカチ盛りで一緒に働いてくれる新人バイトを探すべく、この日は「新たなパチスターを発掘 パーラーカチ盛りバイト面接SP」を実施した。エントリーしたのは高月を含めて計6人。まず、高月は「19歳の現役女子大生グラドルです。よろしくお願いします」と挨拶した。

続けて、面接官を務める見取り図・盛山晋太郎が「資料によると、お嬢様だとあるんですけど？」と確認すると、「東大卒弁護士のお父さんと、銀行員のお母さんから生まれた」と説明。「今、大学名は言えないんですけど、私立の有名女子大、お嬢様女子大に通ってます」と述べた。

これに同じく面接官役のさらば青春の光・森田哲矢が「すごいな。絶対、来るところ間違ってるよ」と驚くと、森田の相方・東ブクロも「（グラビアは）反対されてないんですか？」と反応。高月は「お母さんは、この活動を応援してくださってるんですけど」と返した一方、「お父さんは活動自体を知らないので…」と衝撃の事実を告げた。

この事実には、さらに一同が「ええっ！？」「バレてないの？」などと仰天。高月は「まだバレてないです」と笑顔を見せたものの、森田が「俺ら、法的に訴えられたりせぇへん？」と不安がると、盛山も「俺ら大丈夫？一応、お父さんが持ってる端末、全部割っといて。ABEMA見られないように」とお願いした。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

