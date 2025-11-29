この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」が『【新番組】令和に飲みニケーションはいらない！？「仕事以外でのコミュニケーションは必要？不必要？」 THE VOTE #1』と題した動画を公開した。コロナ禍を経て働き方が多様化する現代において、職場における仕事外のコミュニケーションは本当に必要なのかを問うものである。



番組冒頭では、リモートワークの普及により個人の時間を重視する価値観が広がる一方、かつてチームの絆を育むとされた飲み会や社員旅行といった慣習が岐路に立たされている現状が提示される。出演者には税理士の菅原氏、モデルで実業家の益若つばさ氏、タレントの鈴木奈々氏、元アナウンサーの田口尚平氏、タレントのみりちゃむ氏、お笑い芸人のDen氏が名を連ね、それぞれの立場から意見を交わした。



不必要派の主張は明快である。鈴木氏は「行きたければ行くし、行きたくないなら行かない」と述べ、自身の判断基準を貫く姿勢を示した。田口氏は尊敬していた上司の酒席での豹変ぶりに幻滅した経験から、「必要以上に人間性を見たくない」と語る。みりちゃむ氏も「メリットとデメリットを天秤にかける」とし、知らない人が来る飲み会は面倒だと述べた。いずれも個人の境界を重視し、義務的参加への抵抗感を示している。



対照的に、必要派からは組織運営の視点が提示された。菅原氏は「たまには必要」とし、月に1～2回程度の食事が部下の本音を引き出す貴重な機会になると説明する。心理学的に食事の場が本音を引き出しやすいという根拠を挙げ、過度な頻度を避けつつ定期的な接点を持つことの重要性を強調した。益若氏もスタッフとのビジョン共有のために必要だとしつつ、「ほどほどにしないと関係性が変わる」と距離感の重要性を指摘する。近すぎる関係が愚痴の温床となり業務に悪影響を及ぼす可能性を認めた上で、バランスの取れた交流を推奨した。



芸人のDen氏は業界特有の視点を示した。雑談から相手の人間性を知ることが仕事の幅を広げると述べ、プライベートでの会話が現場でのいじりやコミュニケーションに直結するという実例を挙げた。芸能業界では人間関係の深さが業務成果に直結する側面があり、仕事外の交流が実務的意義を持つことを明らかにした。



議論では世代差も浮き彫りになった。菅原氏は自身が飲みニケーションを重視する世代であることを認め、若い世代との接し方に配慮が必要だと述べる。一方で、益若氏は上に立つ立場からメンバーの温度感を揃える必要性を強調し、定期的な対話がなければ組織全体がブレるリスクがあると指摘した。経営者と社員、先輩と後輩といった立場の違いが意見の分岐点となっている。



番組では勤務時間外の連絡に関するデータも紹介された。調査によれば、勤務時間外に上司や同僚からの連絡を受けることにストレスを感じると答えた人は約6割に上る。フランスでは繋がらない権利が法律化され、勤務時間外の連絡に応じない権利が保証されている。菅原氏は自社で夜間のチャット連絡を制限するルールを導入していると明かし、働き方改革の一環として個人の時間を守る取り組みを実践している例を示した。



最終的に、出演者たちの意見は柔軟な中間地点に収束した。菅原氏は「断る力があるなら必要」とし、個人の選択を尊重した上での参加を推奨する。益若氏も「必要だが断れるなら無理しないで」と述べ、強制ではなく自発性を重視する姿勢を示した。田口氏は「不必要だがたまに誘ってみる」と述べ、完全に遮断するのではなく状況に応じた柔軟な対応を示唆した。



菅原氏は締めくくりに「コミュニケーションが良いよねという時代になってほしい」と述べ、視聴者に改めてその価値を問いかけた。令和の働き方において、仕事外のコミュニケーションは義務ではなく選択の一つとして位置づけられるべきだという示唆が、議論全体を通じて浮かび上がる構成となっている。