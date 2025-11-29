7月から3A昇格…44試合で打率.295、8本塁打、OPS.916

新天地で“吉報”を目指す。ドジャース傘下3Aオクラホマシティ・コメッツからFAとなっていたホセ・ラモス外野手が、メッツとマイナー契約を結んだことが分かった。今季は3Aで打率.295の好成績を残すも、メジャーの厚い壁に阻まれて初昇格はできず。LAメディアも別れを告げている。

パナマ出身24歳のラモスは、2019年からドジャースに加入。昨季は2Aの124試合で打率.221と苦しみ、今季も58試合で.221、10本塁打にとどまった。それでも、7月に初めて3Aに昇格すると打撃が開花。44試合で打率.295、8本塁打、OPS.916の猛打を発揮した。

今季のドジャースは新加入のマイケル・コンフォート外野手が終始低調とあり、ラモスにもメジャー昇格の可能性はあったが、契約などの関係や最後まで優勝争いをしていたことも影響し、ついに昇格は叶わなかった。そして11月6日（日本時間7日）にラモスはFAを選択。26日（同27日）にメッツ入団が決まった。

地元メディア「ドジャース・ネーション」は28日（同29日）にX（旧ツイッター）を更新。「メッツはホセ・ラモスとマイナー契約を結んだ。ラモスはドジャース傘下で6年間過ごした後、フリーエージェントとなっていた」と伝え、「ニューヨークでの活躍を祈ってるよ、ホセ！」と“サヨナラ”を届けた。（Full-Count編集部）