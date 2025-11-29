クォリファイングトーナメント・ファーストステージ

国内女子ゴルフツアーの来季出場権を懸けたクォリファイングトーナメント（QT）ファーストステージ最終日が28日に3会場で開催された。横峯さくら（エプソン）、金田久美子（スタンレー電気）らが突破する一方、元賞金女王の森田理香子（フリー）、馬場咲希（サントリー）ら実力者が敗退した。ファイナルQTは12月2日に開幕する。

埼玉・こだまGCのA地区は、ツアー23勝の横峯が通算7アンダーの3位でファイナルQTに進出する一方、米ツアーでシード権を確保した馬場が39位、ツアー13勝の成田美寿々も49位で敗退となった。

静岡・裾野CCで行われたB地区では、2013年に賞金女王に輝いた森田が通算9オーバーの47位で敗退。ジャパンクラシックCCのC地区は、ツアー2勝の金田が通算イーブンパーの12位で突破した。

X上のゴルフファンからは「来季の出場権をかけたサバイバル、本当に厳しかったみたい」「一次通過するのも大変だねえ」などの声が上がった。

ファーストステージは計63人が通過。ファイナルQTは12月2日〜5日に茨城・宍戸ヒルズCCで行われる。



（THE ANSWER編集部）