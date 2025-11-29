ニューストップ > 国内ニュース > 高松空港 ANA羽田線が4便欠航 約600人に影響 エアバス機の整備で… 高松空港 ANA羽田線が4便欠航 約600人に影響 エアバス機の整備で 香川 高松空港 ANA羽田線が4便欠航 約600人に影響 エアバス機の整備で 香川 2025年11月29日 17時58分 KSB瀬戸内海放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 資料 全日空は29日、運用しているエアバス社の機体のシステム更新が必要になったことから、高松空港発着の羽田便を4便欠航しました。ANAによりますと、約600人が影響を受けたということです。また、ほかの便でも遅れが発生しました。 この後の便にも遅延が発生する恐れがあり、最新の情報はANAのホームページを確認してほしいとしています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 岡山ー羽田便4便が欠航 羽田空港での航空機事故の影響続く【午後1時時点】 羽田空港での航空機事故の影響続く 高松ー羽田便8便が欠航 香川【午後0時30分時点】 羽田ー岡山便 強風の影響で最大約2時間の遅れ 一部は欠航 高松便にも影響【27日午後4時20分現在】