

資料

全日空は29日、運用しているエアバス社の機体のシステム更新が必要になったことから、高松空港発着の羽田便を4便欠航しました。

ANAによりますと、約600人が影響を受けたということです。

また、ほかの便でも遅れが発生しました。

この後の便にも遅延が発生する恐れがあり、最新の情報はANAのホームページを確認してほしいとしています。