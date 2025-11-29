ソフトバンク・柳田悠岐外野手が２９日、みずほペイペイドームの球団事務所で契約を更改し、１億円ダウンの年俸３億７０００万円プラス出来高払いでサインした。２３年オフの５０００万円、昨年の１億円減に続く３年連続の大幅ダウン。１５年目の今季は４月に自打球で負傷し、右けい骨骨挫傷で９月下旬まで長期離脱した。ＣＳと日本シリーズでは活躍したが、レギュラーシーズンは２０試合の出場。リーグ優勝と日本一を「すばらしい終わり方だった」と喜びながらも、個人的には「試合に出てないので、残念なシーズン」と振り返った。

来季は７年契約の最終年。過去には「それでフィニッシュ。そこまで決まっています」と契約終了と同時に現役引退をにおわせる発言もあったが「その先に契約があるかは来シーズンが大事。契約してもらえるように結果を出したい」と、その先の現役続行への思いも語った。「うかうかできない。立場はレギュラーではない。結果と自分のバッティングで使ってもらえるように」と決意。「カムバック賞を取りたいです」と目標を語った。