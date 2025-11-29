¡ÚÊ¡°æ¥°¥ë¥á¡Û¥éー¥á¥ó´±Î½¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢Ê¡°æ¸©¤ÎËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥éー¥á¥óÅ¹
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥éー¥á¥ó¥·ー¥ó¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÄÉ¤¦ËÜ´ë²è¡£Á°²ó¤ÏÏÂ²Î»³¸©¤ò½ä¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÊ¡°æ¸©¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¸©¤Î¥¨¥ê¥¢¶èÊ¬¤Ï¡¢ËÌÉô¤Î¡ÖÎæËÌ¡×¤È¡¢ÆîÉô¤Î¡ÖÎæÆî¡×¤Î2¥¨¥ê¥¢¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¸©¤Î·Á¾õ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö±¦¤ò¸þ¤¤¤¿¥ª¥¿¥Þ¥¸¥ã¥¯¥·¡×¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈø¤ÎÉôÊ¬¤¬¡ÖÎæÆî¡×¡¢Èø¤ò½ü¤¤¤¿¿ÈÂÎ¤ÎÉôÊ¬¤¬¡ÖÎæËÌ¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê¡°æ¸©¤ÎÁí¿Í¸ýÌó73Ëü¡Ê2025Ç¯10·î¸½ºß¡Ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÎæËÌ¡×¤ÏÌó61Ëü¿Í¡¢¡ÖÎæÆî¡×¤Î¤ÏÌó12Ëü¿Í¤È¡¢¤Û¤Ü8³ä¤Î¿Í¸ý¤¬ÎæËÌ¤Ë½¸Ãæ¡£Ê¡°æ¸©¤Î¥éー¥á¥ó¥·ー¥ó¤â¤³¤ÎÃÏÀª¤È¡È¼Ì¤·¶À¡É¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÂÎÏÅ¹¡¦¿Íµ¤Å¹¤Î¸®¿ô¤â¡¢¡ÖÎæËÌ¡×¤¬¡ÖÎæÆî¡×¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¡ÖÎæËÌ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¡°æ¡¦ºä°æ¡¦±ÛÁ°¡¦»ª¹¾¤Î4»Ô¤Ë¡¢¼ÂÎÏÅ¹¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÅ¹¤Ï¡¢Ê¡°æ»Ô¤Î¡Ø±ÛÁ°Ãæ²Ú¡Ù¡¢¡Ø¤éー¤á¤ó´äËÜ²°¡Ù¡¢¡ØÃæ²Ú¤½¤Ð ¤Þ¤ë¤»¤¤¡Ù¡¢¡Ø¤Þ¤Û¤í¤Ð¡Ù¡¢±ÛÁ°»Ô¤Î¡Øºû¤Ï¤é¡Ù¡¢¡ØÌÍ²° ·Ü¤Ã¤×¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ø±ÛÁ°Ãæ²Ú¡Ù¡¢¡Ø´äËÜ²°¡Ù¡¢¡Ø¤Þ¤ë¤»¤¤¡Ù¤Ï¡¢20À¤µª¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÁÏ¶È¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Î°ßÂÞ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ê¡°æ¤Î¡È´é¡É¤À¡£Â¾Êý¡¢¡Ø¤Þ¤Û¤í¤Ð¡Ù¡¢¡Øºû¤Ï¤é¡Ù¡¢¡Ø·Ü¤Ã¤×¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â2010Ç¯°Ê¹ß¤Ë³«¶È¤·¤¿Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤Å¹ÊÞ¡£Ï·ÊÞ¤È¿·¿ÊÅ¹ÊÞ¤¬Èæ³ÓÅª¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¶¦Â¸¤·¡¢¡ÖÎæËÌ¡×¤Î¥éー¥á¥óÃÏ¿Þ¤Ë¼ñ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¡Ø±ÛÁ°Ãæ²Ú¡Ù¤Ï1985Ç¯ÁÏ¶È¡¢¡Ø´äËÜ²°¡Ù¤Ï1999Ç¯ÁÏ¶È¡ÊÏ©ÌÌÅ¹²½¤Ï2001Ç¯¡Ë¡£¡Ø¤Þ¤ë¤»¤¤¡Ù¤Ï¡¢º£¤Ï¤Ê¤Ì¾Å¹¡Ø¤Õ¤¯¤Þ¤ë¸®¡Ù¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤à¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢Ê¡°æ¸©¤Î¥éー¥á¥ó¥·ー¥ó¤ÎÆÃÄ§¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
1¡¥¡Ø¤¿¤±¤Õ±ØÁ°Ãæ²Ú¤½¤Ð¡Ù¤ò½ü¤¡¢¸©Æâ¤ËÌÜ¤Ü¤·¤¤¡È¤´ÅöÃÏÌÍ¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥éー¥á¥ó¤¬ÆÃÄê¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÂ¿´ô¤ËµÚ¤Ö¡£
2¡¥ÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢µû²ð¤Ï¤¢¤Þ¤ê³èÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢Æ°Êª·ÏÁÇºà¡Ê·Ü¤ÈÆÚ¡Ë¤«¤é½Ð½Á¤òºÎ¤ë¥éー¥á¥ó¤¬¼çÎ®¡Ê¢¨2¡Ë¡£
3¡¥¶áµ¦·÷¤Î¥éー¥á¥ó¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¡Ê¢¨2¡ËÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ÂÎÏÅ¹¡Ø´äËÜ²°¡Ù¤¬¡ÖÆÚ¹ü¾ßÌý¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡ÊÁÏ¶È¼Ô¡¦´äËÜ»á¤Ï¡¢³«¶ÈÁ°¡¢ÅìµþÃÓÂÞ¤Î¡ØÆÖ¤Á¤ó¡Ù¤Ë¤Æ½¤¶È¡Ë¡¢Ê¡°æ¸©¤Ï¶áµ¦¤ÈÃÏÍýÅª¤Ë¶á¤¯¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Þ¤Çµþºå¿À¥¨¥ê¥¢¤Ç¹¤¯Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ÜÆÚ¥Ùー¥¹¤Î¥éー¥á¥ó¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¡£
¡Ê¢¨3¡ËÊ¡°æ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¤ÎÄ¶¿Íµ¤Å¹¡ØÃÓÅÄ²° Ê¡°æÅ¹¡Ù¡ÊÊ¡°æ»Ô¡Ë¤ÏµþÅÔ°ì¾ò»û¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢¡Ø¿¿Îµ¥éー¥á¥ó¡Ù¡ÊÊ¡°æ»Ô¡Ë¤Î½¤¶ÈÀè¤ÏÂçºåÇßÅÄ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ØÍÈ»Ò¹¾¥éー¥á¥óÁíËÜÅ¹¡ÊÊÄÅ¹¡Ë¡Ù¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø·Ü¤Ã¤×¡Ù¤¬·«¤ê½Ð¤¹¡ÖË¢ÇòÅò¡×¤â¡¢µþÅÔ¾ëÍÛ¤ÎÌ¾Å¹¡Ø²¶¤Î¥éー¥á¥ó¤¢¤Ã¤Ñ¤ì²°¡Ù¤ò¥ëー¥Ä¤È¤¹¤ë´ØÀ¾·Ï·ÜÇòÅò¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Ê¡°æ¥éー¥á¥ó¥·ー¥ó¤ÎÁ´ÍÆ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²¿¤ò¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖÎæËÌ¡×¤ÎÊ¡°æ¡¢ºä°æ¡¢±ÛÁ°¡¢»ª¹¾»Ô¤ÎÅ¹¤òË¬Ìä¤¹¤Ù¤¤À¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤ï¤é»Ô¤Î¡Ø¥éー¥á¥ó¹©Ë¼ Âç»Ô¡Ù¤Ê¤É¡¢4»Ô°Ê³°¤Ë¤â¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë½Ó±Ñ¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡Ë¡£
¶²Îµ¤Ë¿¯¿©¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÊ¡°æ±ØÁ°
¡¡Â¾Êý¡¢¡ÖÎæÆî¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥éー¥á¥óÅ¹¤Î¿ô¼«ÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÆØ²ì»Ô¤Ë¤¢¤ë¿ô¸®¤Î¼ÂÎÏÅ¹¤òË¬Ìä¤¹¤ì¤Ð»öÂ¤ê¤ë¡£ÆØ²ì»Ô¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ï¡¢¡ØÃæ²Ú¤½¤Ð °ìÎÏ¡Ù¤È¡È²°Âæ¥éー¥á¥óÊ¸²½¡É¡£1958Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÆ±Å¹¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤Ì¾Å¹¡ÊÅìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Î¡ØÃæ²Ú¤½¤ÐÀìÌçÅ¹°ìÎ¶¡Ù¤Ï¡¢¡Ø°ìÎÏ¡Ù½Ð¿È¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆØ²ì¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¡È²°Âæ¥éー¥á¥óÊ¸²½¡É¤Ï¡¢µþÅÔÊýÌÌ¤«¤éÎ®¤ìÃå¤¤¤¿²°Âæ¤¬±ØÁ°¤Ë¸®¤òÏ¢¤Í¡¢¹ÁÄ®¤ÎÌë¿©Ê¸²½¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤¿Æ±»ÔÆÈÆÃ¤Î¿©Ê¸²½¤ò»Ø¤¹¡ÊÂåÉ½Åª¤Ê²°Âæ¤Ï¡ØÃÓÅÄ²°¤´¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢Ê¡°æ¤Î¥éー¥á¥óÊ¸²½¤òÃÎ¤ë¾å¤ÇÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº£²ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢É®¼Ô¤¬Ê¡°æ¸©¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤¿ºÝ¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤ò4¸®¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£4¸®¤Î¤¦¤Á3¸®¤Ï¡¢¡ÖÎæËÌ¡×4»Ô¡ÊÊ¡°æ¡¦ºä°æ¡¦±ÛÁ°¡¦»ª¹¾¡Ë¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢»Ä¤ê¤Î1¸®¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¨¥ê¥¢¤«¤é¡ÈËüÆñ¤òÇÓ¤·¤Æ¤Ç¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¡É¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤¬²¡¤»¤ëÍ¥ÎÉÅ¹¤òºÎ¤ê¾å¤²¤¿¡£
¼î¶Ì¤Î²È·ÏÆÚ¹ü¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÌ¾Å¹¡Ã¤éー¤á¤óÌç¡ÊÊ¡°æ»Ô¡Ë
Ê¡°æ»Ô¤Î¡Ø¤éー¤á¤óÌç¡Ê¤«¤É¡Ë¡Ù¤ÎÆþ¸ý¡£Ê¡°æ¸ý±Ø¡Ê¤¨¤Á¤¼¤óÅ´Æ»¡Ë¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬ÄøÅÙ¡£¹ñÆ»8¹æÀþ¤«¤é1ËÜÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£ÇòÃÏ¤Ë¹õÊ¸»ú¤ÇÂç¤¤¯¡ÖÌç¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÃÈÎü¤¬ÌÜ°õ
¡¡4¸®¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡°æ»Ô¤Î¡Ø¤éー¤á¤óÌç¡Ê¤«¤É¡Ë¡Ù¡Ê2015Ç¯3·î23Æü¥ªー¥×¥ó¡Ë¡£
¡¡Å¹¼ç¤Î½¤¶ÈÀè¤Ï¡¢µþÅÔ¤Ë¤¢¤ë¡Ö²È·Ï¡×¤Î¹ÔÎóÅ¹¡Ø»çÂ¢¡Ê¤·¤¯¤é¡Ë¡Ù¡£Àè¤Ë¡ÖÊ¡°æ¸©¤Î¥éー¥á¥ó¤Ï¶áµ¦·÷¤Î¥éー¥á¥ó¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÌç¡Ù¤â¤½¤ÎÎã¤ËÏ³¤ì¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ø»çÂ¢¡Ù¤Î½¤¶ÈÀè¤Ï¡¢¡Ö²È·Ï¡×¤Î¼ÂÎÏÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ø²¦Æ»²È¡Ù¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤È¡ØÂ¢Á°²È¡Ù¡ÊÀÅ²¬¡Ë¡£¡ØÌç¡Ù¤¬Äó¶¡¤¹¤ë1ÇÕ¤â¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤ó¤ÀËÜ³ÊÇÉ¤Î¡Ö²È·Ï¡×¥éー¥á¥ó¤À¡£
¡¡´ðËÜ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡Ö²È·ÏÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¡×¡£Ä´Íý²áÄø¤ÎÍ×½ê¤Ç¸÷¤ëÁÏ°Õ¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡Ö¿å¤ò°û¤Þ¤º¤È¤â´°¿©¤Ç¤¤ëÌ£¤ï¤¤¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡¢Å¹¼ç¤Î¿¦¿Íº²¤¬¤³¤á¤é¤ì¤¿1ÇÕ¡£
¡¡¿å¤È¹ñ»ºÆÚ¹ü¤Î¤ß¤ò¹â¤¤²ÐÎÏ¤Ç·Ñ¤®Â¤·¤Ê¤¬¤é¿æ¤¾å¤²¤¿¥¹ー¥×¤Ï¡¢Ì£é²¤Ë¿¨¤ì¤¿ÑëÆá¡¢ÆÚ¤Î¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¤ÎËÛÎ®¤¬Ì£³ÐÃæ¿õ¤Ø¤È´ÔÎ®¤·¡¢Ç¾Æâ¤«¤éÂçÎÌ¤Î¥Éー¥Ñ¥ß¥ó¤òÊ®½Ð¤µ¤»¤ë¥Õ¥ë¥Ü¥Ç¥£¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
²È·ÏÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¡ÊÊÂ¡Ë
¡¡¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¡ØÌç¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¡£¤«¤¸¤ë¤È¥·¥ã¥ê¥Ã¤È¹Å¼Á¤Ê¿©´¶¤¬¿¨³Ð¤Ë²÷³Ú¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Ç»Ì©¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê´Å¤ß¤¬¸ýÆâ¤Ç±²¤ò´¬¤¯¡£¤³¤Î´Å¤ß¤¬¡¢¥¹ー¥×¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ÆÚ¹ü¤Î¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼¤ß¤È±ü¤æ¤¤òº¹¤·¹þ¤àÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥¹ー¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÌÍ¤Ï¡¢¡Ö²È·Ï¡×¤ÎÄêÈÖ¡Ø¼ò°æÀ½ÌÍ¡Ù¤ÎÊ¿ÂÇ¤Á¡£¥¹ー¥×¤Ë¤·¤Ã¤¯¤êÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦½À¤é¤«¤á¤Ëè§¤Ç¾å¤²¤é¤ì¡¢¤Î¤É¤´¤·¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¡£¤³¤Î±öÇß¡£¡Ö²È·Ï¡×¤ò¿©¤Ù´·¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤ë¤Û¤É¡¢Å¹¼ç¤Î¡Ö²È·Ï¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¤·Ø¤Î¿¼¤µ¤Ë¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡½¤¶ÈÀè¤Ç¤¢¤ë¡Ø»çÂ¢¡Ù¤«¤é³Ø¤ó¤À´ðËÜ¤òÅª³Î¤Ë²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ØÌç¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤ò1ÇÕ¤ÎÐ§¤ËÍ¾Çò¤Ê¤¯µÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¼î¶Ì¤ÎÌ¾ÇÕ¡£ÎæËÌ¤Î¡Öº£¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡Ö²È·ÏÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¡×¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³ú¤ßÄù¤á¡¢¾¢¤Îµ»¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
SHOP INFO
¤éー¤á¤óÌç
½»¡§Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»ÔÊÆ¾¾2-1-18
TEL¡§0776-54-0737
±Ä¡§11:00～14:30¡ÊL.O.14:15¡Ë
17:30～21:00¡ÊL.O.20:45¡Ë
µÙ¡§²ÐÍË
1960Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¤¬·«¤ê½Ð¤¹»ê¹â¤ÎÃæ²Ú¤½¤Ð¡Ã¼ãÃÝ¿©Æ²¡Ê±ÛÁ°»Ô¡Ë
Å¹ÊÞ¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢ËÌÉÜ±Ø¡ÊÊ¡°æÅ´Æ»Ê¡ÉðÀþ¡Ë¤«¤éÌó800m¡ÊÅÌÊâ10Ê¬ÄøÅÙ¡Ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢±ÛÁ°»Ô¤Î¡Ø¼ãÃÝ¿©Æ²¡Ù¡£1960Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê³¹¤ÎÉ÷·Ê¤ò»Ù¤¨Îò»Ë¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡¢±ÛÁ°»Ô¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÀ¸¤¾Ú¿Í¡£±ÛÁ°»ÔÌ±¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î°ìÃ¼¤òÀ®¤¹Â¸ºß¤À¡£
¡¡¤³¤Î¡Ø¼ãÃÝ¿©Æ²¡Ù¡£²°¹æ¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢Ð§¡¢Äê¿©¡¢¥«¥ìー¡¢¤¦¤É¤óÅù¤ÎÂç½°¿©¤ò¶¡¤¹¤ë³¹¤Î¿©Æ²¤À¤¬¡¢¿¿¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÉÊ½ñ¤¤ÎÉ®Æ¬¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¤Î»ÍÊ¸»ú¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¤³¤½¤¬¡¢Ê¡°æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ïµ®½Å¤Ê¤´ÅöÃÏÌÍ¡Ø¤¿¤±¤Õ±ØÁ°Ãæ²Ú¤½¤Ð¡Ù¤ÎÌ¾ÉÊ¡£¤³¤Î1ÇÕ¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µµÒ¤Ï¤ª¤í¤«¸©³°¤«¤éÍèË¬¤¹¤ë¼Ô¤â¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤ÉÔÆ°¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡»ä¤Î¤ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¡£ÂçÀ¹¤ä¡¢¤´ÈÓ¤È·Ü¤«¤éÍÈ¤²¡Ê2¸Ä¡Ë¤¬ÉÕ¤¯¥»¥Ã¥È¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ßÂÞ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Á¤é¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ãæ²Ú¤½¤Ð
¡¡ÃíÊ¸¤·¤Æ¤«¤é¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¤¬Âî¾å¤Ë¶¡¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï5Ê¬¼å¡£¿ßË¼¤ÏµÒÀÊ¤«¤é³ÖÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¹¼ç¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ÏÁÛÁü¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢5Ê¬¼å¤ÏÁêÅö¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ÊÉôÎà¤ËÂ°¤¹¤ë¡£ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÃ»¤µ¤Ï¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë³Î¼Â¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¤Î´éÎ©¤Á¤Ë»ëÀþ¤ò°Ü¤»¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¸«¹û¤ì¤ë¤Û¤ÉÃ¼À°¤Ê¸Å¤ÎÉ¤Ãæ²Ú¤½¤Ð¤ÎÍýÁÛ·¿¡£
¡¡»³³¤¤ÎÁÇºà¡Ê·Ü¥¬¥é¡¢´¥ÊªÅù¡Ë¤«¤é¤¦¤ÞÌ£¤Î¿è¤òºñ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¹ー¥×¤Ï¡¢²«¶â¿§¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯À¶Åò¡£Åòµ¤¤È¶¦¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¥«¥¨¥·¤Î¹áµ¤¡¢ËË¤¬Íî¤Á¤½¤¦¤Ê¤Û¤ÉÆ«Á³¤¿¤ë´Å¤ß¤È¼¢Ì£¤¬¡¢»°¤ÄÇÃ¤È²½¤·¸Þ´¶¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡£¤½¤ÎÍ¾±¤¤¿¤ë¤ä¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶Ë¾å¡£Ï·ÊÞ¤Îµ»¤Î¶ËÃ×¤À¡£
¡¡è§¤Ç²Ã¸º¤òÀäÌ¯¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ä¤·¤¿¥¹¥È¥ìー¥ÈÌÍ¤Î¤¹¤¹¤ê¿´ÃÏ¤â¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¤Ê¤á¤é¤«¡£¤¦¤É¤ó½Ð½Á¤ËÃæ²ÚÌÍ¤òÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤¿¤«¤ÎÇ¡¤¡¢É±Ï©¤ÎÌ¾Êª¥°¥ë¥á¡Ø¤Þ¤Í¤¤Î¤¨¤¤½¤Ð¡Ù¤ÎÂ¤·Á¤¬¤Û¤Î¸«¤¨¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î»ä¤Ï¡¢ÈÝ±þ¤Ê¤¯¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤òÚ¶¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¥ãー¥·¥åー¤È¥Ï¥à¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÇÛºà¤âÆ±Å¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌÊÌ©¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬¡¢¤ï¤º¤«750±ß¤Û¤É¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£±ÛÁ°¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ë¶ÃÃ²¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´®Ç½¤·¡¢±ÛÁ°Ê¸²½¤Î¡ÈÉ÷¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
SHOP INFO
¼ãÃÝ¿©Æ²
½»¡§Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô¿¼Áð2-2-11
TEL¡§0778-22-2543
±Ä¡§11:00～15:00
µÙ¡§ÉÔÄêµÙ
µþÅÔ¥éー¥á¥ó¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤à¹õ¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡Ã¤éー¤á¤ó¹¾¤É¤á²°¡Êºä°æ»Ô¡Ë
ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï¡¢¥Ï¥Ô¥é¥¤¥ó¤Õ¤¯¤¤Àþ¡¦½Õ¹¾±Ø¡£¶áÎÙ¤Ë¤Ï¡È¸½Â¸12Å·¼é¡É¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤´Ý²¬¾ë¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¡£¾ë½ä¤ê¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÎ©¤Á´ó¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á
¡¡Â³¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºä°æ»Ô¤Î¡Ø¤éー¤á¤ó¹¾¤É¤á²°¡Ù¡Ê2011Ç¯10·î¥ªー¥×¥ó¡Ë¡£
¡¡Æ±Å¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÌÍ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¡Ö¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡×¡¢¡Ö¹õ¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡×¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¥éー¥á¥ó¡×¡¢¡Ö±ö¥éー¥á¥ó¡×¡¢¡Ö¤ß¤½¥éー¥á¥ó¡×¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¡¢¤ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡¢Å¹Â¦¤â¡Ö°ìÈÖ¿Íµ¤¡×¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¿ä¤¹¡Ö¹õ¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡×¡£
¡¡¿·Á¯¤Ê·Ü¥¬¥é¡¦ÆÚ¥¬¥é¤È¡¢¾å¼Á¤ÊÇØ»é¤È¤òºÇÅ¬¤Ê²ÐÎÏ¤ÇÃúÇ«¤Ë¿æ¤¾å¤²¤¿½Ð½Á¤Ë¡¢¿¼¤¯½ÏÀ®¤·¤¿¹õ¾ßÌý¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥¹ー¥×¤Ï¡¢Ì£é²¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´Å¿É¤¤¾ßÌý¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ì£³ÐÃæ¿õ¤Î¥É¿¿¤óÃæ¤ò·â¤ÁÈ´¤¡¢¿©¤Ù¼ê¤Î°Õ¼±¤òÐ§¤Ø¤È°ìÅÀ½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¸£°úÎÏ¤Î²ô¡£
¹õ¾ßÌý¥éー¥á¥ó
¡¡¥éー¥á¥ó¤Ë¾Ü¤·¤¤Êý¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î1ÇÕ¤Ï¡¢Æ°Êª·Ï¥¹ー¥×¤ËÇØ»é¤ò²Ã¤¨¡¢¥³¥¯¤È´Å¤ß¤ò±é½Ð¤·¤¿¡ÖµþÅÔ¥éー¥á¥ó¡×¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤à¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Å¹¼ç¤¬µþÅÔ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¿´¿Ì¤ï¤µ¤ì¤¿Ì¾Å¹¤ÎÌ£¤òÅ°ÄìÅª¤ËËá¤È´¤¡¢Ê¡°æ¸©Ì±¤ÎÀå¤ËÅ¬±þ¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¹½À®¤Ï»ê¶Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ò¾ï¤Ê¤é¤¶¤ë°ú¤¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¡¢µþÅÔ¥éー¥á¥ó¤Îµæ¶Ë¿Ê²½·¿¡£¿©¤Ù¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¡°æ¤Î¼ÂÎÏÅ¹¤¬µþºå¿À¤«¤éÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ°Êª·ÏÁÇºà¤Î¤ß¤ÇºÎ¤Ã¤¿½Ð½Á¤È¥¬¥Ä¥ó¤ÈÎÏ¶¯¤¤¾ßÌý¥À¥ì¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ø´äËÜ²°¡Ù¤«¤éÏ¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¯¡¢Ê¡°æ¤Î¥éー¥á¥ó»Ë¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£½Õ¹¾¥¨¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤1ÇÕ¤À¡£
SHOP INFO
¤éー¤á¤ó¹¾¤É¤á²°
½»¡§Ê¡°æ¸©ºä°æ»Ô½Õ¹¾Ä®¹¾Î±²¼¹âÆ»146
TEL¡§0776-51-8505
±Ä¡§11:00～15:00¡ÊL.O.14»þÈ¾¡Ë¡¢18:00～22:00¡ÊL.O.21»þÈ¾¡Ë
¡¡¡¡¢¨½ËÆü¤Ï17»þ～22»þ¡ÊL.O.21»þÈ¾¡Ë
µÙ¡§ÌÚÍË
½µ4Æü¡¦3»þ´Ö±Ä¶È¤ÎÄ¶Ì¾Å¹¡Ã¥éー¥á¥ó¹©Ë¼ Âç»Ô¡Ê¤¢¤ï¤é»Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î¥³¥é¥à¤ÎÄù¤á¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ï¤é»Ô¤Î¡Ø¥éー¥á¥ó¹©Ë¼ Âç»Ô¡Ê¤À¤¤¤¤¤Á¡Ë¡Ù¡£
¡¡¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¨¤Á¤¼¤óÅ´Æ»»°¹ñ°²¸¶Àþ¡¦¿åµï±Ø¤«¤é1.2£ë£í¡£¤³¤Î¿åµï±Ø¤Ï¡¢»°¹ñ°²¸¶Àþ¤Î½ªÅÀ¡Ê»°¹ñ¹Á±Ø¡Ë¤Ë¤Û¤É¶á¤¯¡¢Ê¡°æ±Ø¤«¤é¤ÏÊÒÆ»40Ê¬¶¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÈÅÌÊâ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤òÍ×¤¹¤ëÎ©ÃÏ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¹¤Ï¡¢²¿¤ò±£¤½¤¦¡¢»ä¤¬10Ç¯Á°¡¢½é¤á¤ÆÊ¡°æ¸©¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Ë¥¹ー¥×ÀÚ¤ì¤Ç¿¶¤é¤ì¤¿°ø±ï¤¬¤¢¤ë¡¢½ÉÂêÅ¹Ãæ¤Î½ÉÂêÅ¹¡£Ê¡°æ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤ººÆË¬¤·¡¢10Ç¯Á°¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¿´¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ë¬¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤È±Ä¶ÈÆü¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ÎÃ»¤µ¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤
¡ØÂç»Ô¡Ù¤¬Å¹¤ò³«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÚÍË～ÆüÍË¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï10»þÈ¾～13»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«3»þ´Ö¡£Æñ¹¶ÉÔÍî¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤Ïº£¤â¤Ê¤ª·òºß¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ±Ä¶È³«»Ï»þ¹ï¤Î30Ê¬Á°¡Ê10»þ¡Ë¤ËÅ¹Æ¬¤Ø¤ÈÅþÃå¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢À²¤ì¤Æ10Ç¯±Û¤·¤Î½ÉÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÆ±Å¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÌÍ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¡Ö¾ßÌý¤³¤Ã¤Æ¤ê¡×¡¢¡Ö±ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¡×¡¢¡Ö¤È¤Ã¤È¤¡×¤Ê¤É¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÉÊ¤âµ¬³Ê³°¤Î´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¤È¤Ã¤È¤¡×¤À¡£¡Ö¤È¤Ã¤È¤¡×¤È¤Ï¡¢ÆÚ¹ü±ö¥¹ー¥×¤ËÌÍ¤ò±Ë¤¬¤»¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ËÂçÎÌ¤Î¥Í¥®¡¦¹ï¤ß¥Á¥ãー¥·¥åー¡¦À¸Íñ¤òÇÛ¤·¤¿Ì¾Êª¾¦ÉÊ¡£
¤È¤Ã¤È¤
¡¡¥¹ー¥×¤ò¤Ò¤È¸ý¤¹¤¹¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Ê¡°æ¤Ï¤ª¤í¤«Á´¹ñ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¤À¡×¤È³Î¿®¡£½À¤é¤«¤Ê´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿±ö¥À¥ì¤¬¡¢¥³¥¯¿¼¤¤ÆÚ¹ü¥¹ー¥×¤È¿åµû¤ÎÇ¡¤¯¸ò¤ï¤ê¡¢Àå¾å¤Ç»ê¹â¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£
¡¡¤¹¤¹¤ê¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¿¼¤Þ¤ê¤æ¤¯Í¾±¤¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÍñ²«¤ò¥¹ー¥×¤ËÍÏ¤«¤·¹þ¤á¤Ð¡¢ÆÚ¹ü¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ÎºÙ¤«¤Êêþ¤ËÍñ²«¤ÎË½á¤Ê¥³¥¯¤¬³ê¤ê¹þ¤ß¡¢¼¢Ì£¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¶ËÅÀ¤Ø¤ÈÅþÃ£¤¹¤ë¡£
¡¡¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤ÃÆÎÏ¤ÈÈ´·²¤Î»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹¥È¥ìー¥ÈÌÍ¤â¡¢Å¬ÎÌ¤Î¥¹ー¥×¤òÕÔ¤ß¤Ê¤¬¤é¸ý¸µ¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¿°¤ò²÷³Ú¤ÎÎº¤Ë¤¹¤ë¡£¡Öº´²ì¥éー¥á¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¾å¼Á¤Ê´Å¤ß¤È¡¢¸Å¡Ê¤¤¤Ë¤·¤¨¡Ë¤Î¡Öµþºå¿À¥éー¥á¥ó¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÆ°Êª·Ï¤Î¼¢Ì£¤¬¸ýÆâ¤Ç¸Ç¤¯°®¼ê¤¹¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î1ÇÕ¤À¡£
¡¡Ð§¤ò¶õ¤±¤¿¸å¤Ë¤³¤Ü¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´¶Ã²¤ÎÎ¯Â©¤Î¤ß¡£Ê¡°æ¤Î¥éー¥á¥ó¿©¤ÙÊâ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÅ¹¤òÀÑ¤ß»Ä¤¹¤Î¤Ï¡¢ÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£ËüÆñ¤òÇÓ¤·¤ÆÂ¤ò±¿¤Ö¤Ù¤Ì¾Å¹¤À¡£
SHOP INFO
¥éー¥á¥ó¹©Ë¼ Âç»Ô
½»¡§Ê¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»ÔÃæÉÍ1-14-1
TEL¡§0776-77-3810
±Ä¡§10:30～13:30
µÙ¡§·î¡¦²Ð¡¦¿å
著者プロフィール
ÅÄÃæ°ìÌÀ
¥Õ¥êー¥¯¤òÄ¶±Û¤·¤¿¡ÖÄ¶¡¦¥éー¥á¥ó¥Õ¥êー¥¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ëÂ¸ºß¡£¥éー¥á¥ó¤ÎÃµµá¤ò¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤·¡¢¿·Å¹³«Âó¡¦ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎÉÅ¹¤ÎÈ¯·¡¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¼ÂÎÏÅ¹¤Î¾Ò²ð¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥éー¥á¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¾Ò²ð¡£¡Ö¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ï¡¢Ãå¼Â¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ÎÅÚÂæ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½ÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¿®¾ò¤«¤é¡¢Ç¯´Ö700ÇÕ¤òÄ¶¤¨¤ë¥éー¥á¥ó¤ò¥¨¥ê¥¢¤òÌä¤ï¤º¼Â¿©¡£47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢¸½ºß¤Ï³Æ»ÔÄ®Â¼¤Ëº¬ÉÕ¤¯Í¥ÎÉÅ¹¤òÀºÎÏÅª¤ËÈ¯·¡Ãæ¡£