元お笑いコンビ「ブリリアン」のコージ（37）が29日までに自身のインスタグラムを更新。「ブルゾンちえみ」の芸名で活動していたタレント、藤原しおり（35）との金髪ツーショットを公開した。

藤原との金髪ツーショットを公開。トレーニング用のボールを肩に乗せており、「写真撮るってなったら、自然と肩の上にボールを乗せた日」とつづった。

ハッシュタグでは「気がついたら」「二人とも金髪で」「二人とも黒パーカーで」「肩にボール抱えてた」「写真10枚くらい撮ったあと」「腕プルプルになりながら肩から下ろした」と撮影裏話を明かした。

フォロワーからは「髪色も同じとか尊すぎる」「ほんとに仲いい」「良い笑顔」「姉弟感すごい」「いいコンビ」などの声が寄せられた。

コージは、芸人としてブルゾンちえみとのユニット「ブルゾンちえみ with B」で大ブレーク。2020年に「with B」として活動していた杉浦大毅とのコンビ「ブリリアン」を解散後、アメフト選手に復帰した。23年3月に引退し、今年10月1日には9月末をもってワタナベエンターテインメントを退所、独立したことを報告した。