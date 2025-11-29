タレントのスザンヌ（39）が29日、自身のインスタグラムを更新。友人を招いての自宅ホームパーティーで振る舞った豪華料理を公開し、反響を呼んでいる。

「ごはん食べヨ」とつづり、「大好き @yoshienis @坂本さん @sakika21 ファミリーが来てくれてホームパーティ」と友人を招いてホームパーティーを行ったことを明かした。

「いろいろ頑張って作ったけど、よしえさんがカレー褒めてくれるから（本当にルーで作るお家カレー定番中の定番！普通のカレーなんだけどね 優） メインはカレー、あと久しぶりに具沢山ふわふわオムレツも 子どもたちもいっぱい食べてくれて鍋いっぱい作った甲斐があった！しあわせだ、ありがとう」と振る舞った豪華料理を公開した。

「お酒持って来て頂いたの 全部美味しくてすすむすすむ」とスザンヌ。「わたしのお誕生日に頂いたのも美味しかったです！ありがとうございました 何話したかはなーんにも覚えてないケロ ただただ楽しかったです」とつづった。

あとコンパクトサイズで縁付きの #abien ホットプレートがめっちゃ大活躍 ずっとあたためてて（家電も）いよいよ登場！便利すぎてあたためる意味がわからなかった自分笑笑」と記した。

この投稿に、ファンからは「豪華ー 美味しそうー」「めちゃめちゃ美味しそう」「スザンヌさんの笑顔がとても素敵で最高です」「料理上手でかわいい」などの声が集まっている。