DASH、25年目の米作りがついに完結 森本慎太郎＆藤原丈一郎が“初づくし”
城島茂、松岡昌宏、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、30日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00〜後7：58）に出演。25年目の米作りが、完結編を迎える。
【番組カット】「DASH島 造船計画」も完結！
「DASH島 造船計画」は、DASH島の開拓以来、約10年活躍した手こぎの木造船を引退させ、新たな舟を自分たちでイチから手作りするプロジェクト。スピードと操作性に優れた沖縄伝統木造帆船・サバニを目指している。
2枚の巨大な板から鉄製の釘などを一切使うことなく、重さ500キロの舟を組み上げること306日。作業はいよいよ最終工程、舟の縁を補強するパーツの取り付け作業へ。1本のまっすぐな木材をうねるように曲がる舟の縁にピッタリと張り合わせていく超難関作業に、城島も「やりがいあるな」と腕を鳴らす。
仕上げには、水を弾いて浸水を防ぐために、自分たちで釣り上げたサメの肝油を舟全体に塗ってコーティング。そして、製作期間324日、手作りの木造船がついに完成。森本も「ほんとに完成!?長かったわ〜！」と歓喜の雄たけびをあげる。
新たな舟の門出を祝う進水式には松岡も駆けつけ、島でとれた大麦や藻塩を供えて、航海の無事を祈願。男たちが力を合わせて重さ500キロの舟を小屋の外に運び出し、いざ海へ。傾くことも浸水することもなく大成功かと思いきや、まさかの悲劇が訪れる。
一方、DASH村25回目の米作りもついに完結する。15年ぶりに収穫した待望のもち米・ヒメノモチで餅つき大会を行う。餅つき初挑戦の森本と藤原に、福島の仲間たちが「腰が入ってねぇな！」「もっと上から！」とスパルタ指導。腕がパンパンの森本は「これヤバいわ」とギブアップ寸前に。さらに、餅を食べる前に、ヤギの乳搾りを初体験。25年目の米作りは最後の最後までチャレンジづくしとなる。
