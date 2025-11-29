■全国の30日（日）の天気

西日本や東日本は、高気圧に覆われるでしょう。11月最後の日曜日は、広い範囲で晴れて、お出かけ日和になりそうです。北海道は、低気圧や前線の影響で、午前を中心に雪や雨が降りそうです。風も強まるでしょう。また、大気の状態が不安定になるため、落雷や激しい突風にも注意が必要です。東北北部も雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。朝の気温は東日本や北日本で29日より低く、北日本は氷が張る冷え込みになりそうです。一方、日中は全国的に気温が上がり、西・東日本は20℃前後、北海道でも10℃以上の所がありそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 1℃（＋1 11月中旬）

仙台 2℃（−5 12月上旬）

新潟 3℃（−1 12月上旬）

東京都心 7℃（−2 平年並み）

名古屋 4℃（−2 12月中旬）

大阪 7℃（−1 12月上旬）

広島 6℃（＋1 12月上旬）

高知 6℃（＋1 12月上旬）

福岡 8℃（＋2 12月上旬）

鹿児島 8℃（＋1 12月上旬）

那覇 18℃（＋1 12月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 12℃（＋7 11月上旬）

仙台 16℃（＋4 11月上旬）

新潟 17℃（＋6 11月上旬）

東京都心 16℃（＋1 11月中旬）

名古屋 17℃（＋2 11月中旬）

大阪 17℃（＋1 11月中旬）

広島 18℃（＋2 11月中旬）

高知 20℃（＋2 11月中旬）

福岡 20℃（＋4 11月上旬）

鹿児島 20℃（＋1 11月中旬）

那覇 26℃（＋2 11月上旬）

■全国の週間予報

12月1日は、北海道付近に低気圧が進みそうです。北海道は雪や雨が降り、風が強まり荒れた天気になりそうです。東北日本海側や北陸は雨が降るでしょう。東北南部から九州は晴れますが、黄砂が飛来する所がありそうです。2日以降も、北日本の日本海側や北陸では雨や雪の降る日が続きそうです。3日から4日にかけては、冬型の気圧配置が強まって強い寒気が流れ込み、山陰や九州北部など、西日本でも雪の降る所があるでしょう。北日本の日本海側や北陸は、大雪の可能性も出てきますので、今後の情報にご注意下さい。太平洋側の地域は、晴れる日が続く見込みです。気温は2日頃まで全国的に高めですが、3日・4日は低くなり、真冬のような寒さの所もありそうです。