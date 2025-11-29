福原遥、大胆スリットスカートから圧巻脚線美「立ち姿が綺麗すぎる」「オーラがすごい」の声
【モデルプレス＝2025/11/29】女優の福原遥が11月28日、自身のInstagramを更新。サイドに大胆なスリットが入ったスカートのセットアップ姿を公開した。
【写真】27歳朝ドラヒロイン女優「立ち姿が綺麗すぎる」大胆スリットから圧巻脚線美
福原は「舞台挨拶＆イベントに来てくださった皆様ありがとうございました『楓』公開をお楽しみに〜！」と俳優の福士蒼汰とW主演を務めた映画「楓」（12月19日公開）を紹介。美しい脚がチラリと見える大胆にスリットの入ったスカートとジャケットのセットアップ姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「圧倒的美しさ」「オーラがすごい」「スタイル憧れる」「立ち姿が綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆福原遥、大胆スリットで美脚チラリ
◆福原遥の投稿に反響
