【モデルプレス＝2025/11/29】TikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃが11月28日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つショートパンツ姿でダンスを披露し、反響を呼んでいる。

【写真】26歳美女「スタイルが神」ショーパン姿に熱視線

◆ゆりにゃ、美脚披露


ゆりにゃは「今日はゆりにゃが生まれた日」と26歳の誕生日を迎えたことを報告し、自身がプロデューサーを務めるアイドルグループ、Pretty Chuuの楽曲「いっそペンラなんて吹き飛ばしちゃえ！」のダンス動画を公開。黒い柄タイツを履き、スラリと長く美しい脚が際立つショートパンツ姿を披露した。

◆ゆりにゃの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「ダンス可愛すぎる」「脚長すぎて二度見」「スタイルが神」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

