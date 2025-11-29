Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」出演話題のきぃぃりぷ（鈴木綺麗）、肩見せ巫女キツネコスで魅力全開「レベチの可愛さ」「セクシーすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/29】雑誌「egg（エッグ）」でのモデル活動を経て、現在は高校のメイク講師として活躍している“きぃぃりぷ”こと鈴木綺麗が11月29日、自身のInstagramを更新。コスプレ姿を披露し、話題となっている。
【写真】Netflixヤンキー恋リア出演者「セクシーすぎる」肩出しファッション
Netflixにて12月9日より配信される恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演することが発表され、話題を呼んでいる鈴木。「こん もうみんな羽毛布団だした？今日絶対出す」とつづり、キツネ耳のカチューシャと尻尾をつけた写真を投稿。オフショルダーの巫女の衣装を着用してカメラに向けて身を乗り出し、美しい肩のラインが見えるショットとなっている。
この投稿にファンからは「レベチの可愛さ」「セクシーすぎる」「似合ってる」「早くお布団出してね」などの声が寄せられている。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆きぃぃりぷ、巫女コスで美肩チラリ
◆きぃぃりぷの投稿に反響
【Not Sponsored 記事】