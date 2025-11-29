スザンヌ、母手作りバブーシュカ身につけた秋コーデ披露「着こなしおしゃれすぎ」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/29】タレントのスザンヌが11月27日、自身のInstagramを更新。母の手編みのアイテムを着用した姿を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】39歳美女「真似したい」母手作りアイテム身につけた秋コーデ
スザンヌは「母手作りバブーシュカ第2弾」「耳と頭ほかほかしてめちゃあったかい」とつづり、白いバブーシュカを被った姿を公開。茶色のアウターとロングスカートを合わせ、秋らしいコーディネートを披露している。
この投稿には「フワフワで秋仕様」「本当に可愛すぎる」「妖精さんかと思った」「着こなしおしゃれすぎる」「真似したい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
