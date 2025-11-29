¡È¾®ÊÁ¤ÊÄ¶¶ÚÆù½÷»Ò¡É¤¬Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥à¡¼¥Ö¡Ä2¿Í¤Þ¤È¤á¤Æ¡È¥¸¥ã¡¼¥Þ¥óÁò¡ÉÌµÁÐ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡µ»¤Î¹¶ËÉ¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ë2¿Í¤Þ¤È¤á¤Æ¡È¥¸¥ã¡¼¥Þ¥óÁò¡É¡£µ¬³Ê³°¤Î¶ÚÆùÎÌ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ì¥Ã¥ÉÀï¤ÇÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥à¡¼¥Ö¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û2¿Í¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ä¡ÈÄ¶¶ÚÆù¡É¾®ÊÁ½÷»Ò¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥à¡¼¥Ö
¡¡WWE¤ÎÂè3¥Ö¥é¥ó¥É¡¦NXT¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNXT Gold Rush Week Two¡×¤Î½÷»Ò¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¡¢¾×·â¤Î¥·¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£Äó·ÈÃÄÂÎ¤ÎTNA Knockouts²¦ºÂ¤ò·ü¤±¤¿¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ì¥Ã¥ÉÀï¡Ê¥±¥é¡¼¥Ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥óvs¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥°¥ì¡¼¥¹vs¥ì¥¤¡¦¥¤¥ó¡¦¥ê¡¼¡Ë¤Ç¡¢NXT¤Î¿Íµ¤½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿¡Ö2¿Í¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ö¤óÅê¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ë²÷¤Êµ»¤¬¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¯Ê¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ì¥Ã¥ÉÀï¤Ç¡È2¿ÍÆ±»þÅê¤²¡É¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åê¤²¤é¤ì¤¿2¿Í¤¬µ»¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤À¡£¤Þ¤º¸½²¦¼Ô¥±¥é¡¼¥Ë¤¬¥ì¥¤¤Î¼ó¤ò¼è¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Í¥Ã¥¯¡¢¤â¤·¤¯¤ÏDDT¤Î·Á¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤½¤ÎÑëÆá¡¢¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤¬¥ì¥¤¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤ê¡¢2¿Í¤Þ¤È¤á¤Æ·Ú¡¹¤È»ý¤Á¾å¤²¤Æ¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡ÖDDT¤´¤ÈÅê¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍðË½¤¹¤®¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥à¡¼¥Ö¤À¡£»î¹ç¤Ï¥ì¥¤¤¬¾¡Íø¤·¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï´°Á´¤Ë´ÑµÒ¤È»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¼¡¡¹¤ÈÈ¿±þ¡£¡Ö¤â¤¦¥á¥¤¥ó¥í¥¹¥¿¡¼¤Ë¸Æ¤Ù¤è¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡©¡×¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¥Î¡¼¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥°¥ì¡¼¥¹¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÆ°¤¡¢Ä¶¥¹¥à¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢°µÅÝÅª¤Êµ»¤Ø¤Î¶Ã¤¤«¤é¡¢¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ï¶½Ê³¤ÎÔ°ÔÆ¤È²½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2025Ç¯1·î¤ËWWE¤ÈÀµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤Ï¡¢2·î¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤ÎÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Ð¤ÆNXT¤ËËÜ³Ê»²Àï¡£¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¡¦¥Ú¥ì¥¹¿Ø±Ä¤È¤Î³Î¼¹¤ä¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¤é¡¢¸½ºß¡ÖRAW¡×¡ÖSmackDown¡×¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¡¢¤·¤Î¤®¤òºï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡12·î6Æü¤ÎNXTÇ¯ËöºÇÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDeadline¡×½÷»Ò¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¡¼¥ÊÄ¾¡¹¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ï¡¼·Ï¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹Èà½÷¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎNXT½÷»ÒÀïÀþ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö²øÊª¡×¤òËä¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
