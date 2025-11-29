深刻な担い手不足が浮き彫りとなる農業。こうした中、駅員が農業を“副業”にしているんです。ナゼなのでしょうか？

農作業に集中するある男性。

西坂正則さん

「ひたすら、りんごに向き合って」

いまが旬のりんごの収穫。しかし――

西坂正則さん

「さっきも農園の方にこの枝がこっちに向いているからこうですねとか言われたんですけど、よくわかっていない」

高い場所にのぼったり、斜面から滑り落ちそうになったり。悪戦苦闘していました。

それもそのはず。実は西坂さん、“本業”はJR東日本の駅員。

JR東日本・西坂正則さん

「37分発は西坂いきます」

普段はJR川越駅で、お客さま対応などに勤しんでいます。

りんごの収穫は本業が休みの日の“副業”。自らが住む長野にある農園で、働いていたのです。

“令和のコメ騒動”で関心が高まる農業。

しかし現場は深刻な“担い手不足”に直面しています。

生産者の高齢化に加え、全国の農地の30パーセントあまりで10年後の担い手が決まっていません。

解決に向け、政府が加速させたいのが、民間企業などの農業への参画。

実は、西坂さんが働くJR東日本は、他社に先駆けて、農業を副業として認めているのです。

副業で得られたお給料は副業先の農園などから支払われますが、会社として、本業の残業時間と合わせた労働時間が法令の基準を超えないよう管理しています。

西坂さんは、その制度を利用する1人。

この日は、“副業”を生かし新たなイベントにも挑戦。それは――

JR東日本・西坂正則さん

「農園のちらしあるんだけど…手で配った方がいいかな」

先ほどの農園での“副業”で収穫に関わったぶどうを“本業”のJR川越駅構内で売る試み。

企画した西坂さん自ら、仲間たちに説明します。

JR東日本・西坂正則さん

「ぶどう、全部皮も食べられる。全部皮いける」

販売するぶどうの確認を終えると――

「いらっしゃいませ！本日ぶどう販売しております！」

イベントがスタート。最初は硬い表情でしたが――

JR東日本・西坂正則さん

「よかったら見ていってください。けさの新幹線で運んできたぶどうになります」

お客さんに笑顔で語りかける場面も。

“担い手不足”が深刻な農業。“副業”はその解決の一手になるのか。現場からは――

章わんぱく農園・金井章さん

「僕たち農家としても、それは本当にいいことだなって思いますね」

章わんぱく農園・金井ひとみさん

「こういう縁がなければ、（JR川越駅での）イベントでの出店もなかった」

ウィンウィンの関係を実感。西坂さんも――

JR東日本・西坂正則さん

「農業の人口も減ってるっていうところの中で、ちょっとでも私達がこうやって来れば、お手伝いできることがある」

“副業”という新しい形の農業への関わり。今後さらに広がっていくのでしょうか。