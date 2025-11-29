TBS NEWS DIG Powered by JNN

■男子ゴルフ　カシオワールドオープン3日目（29日、Kochi黒潮カントリークラブ・7375ヤード、パー72）

ゴルフの国内男子ツアー、カシオワールドオープン3日目。14アンダーの首位でスタートした鈴木晃祐（25、ロピア）が、4バーディ、2ボギーのゴルフでスコアを2つ上げ、16アンダーで単独トップを守った。ツアー初優勝を目指して明日の最終日に臨む。

首位と1打差の2位には砂川公佑（27、オークラ輸送機）がつけた。4バーディ、1ボギーで回り、スコアを3つ上げて15アンダーとして、鈴木を1打差で追う。2打差の3位には、蟬川泰果（24、アース製薬）と大岩龍一（27、フリー）の2人。賞金ランキング3位の蝉川は、8バーディ、ノーボギーの素晴らしいゴルフで、前日の17位タイから順位を大きく上げ、「少しでも賞金王争いをおもしろくできるように、明日も精一杯の自分のゴルフをしたいなと思っています」と、最終日へ向けて意気込んだ。

賞金ランキングトップの金子駆大（23、NTPホールディングス）は10アンダーで10位タイ、大会ホストプロの石川遼（34、CASIO ）は、イーブンパーの64位で最終日を迎える。

【カシオワールドオープン3日目 結果】
1位　鈴木晃祐　⁻16
2位　砂川公佑　⁻15
3位　蟬川泰果　⁻14
3位　大岩龍一　⁻14
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
10位　金子駆大 他7人　⁻10
64位　石川遼　     0

＊写真は、3日目を終えて単独首位の鈴木晃祐選手