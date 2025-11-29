【7位〜12位】11月30日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

人の心を温める会話ができると、あなた自身の心も癒される運気です。少しでも誰かの気持ちを理解できると感じたら、遠慮せずに声をかけてみてください。たくさん共感の言葉をかけるのがポイントです。



恋愛運

あなた自身のことでも2人のことでも「これからこんなことをしてみたい」という話題を出すといい日です。共感が生まれたり、あなたの魅力が伝わったりして、恋が盛り上がるでしょう。にこにこ笑いながら楽しそうに話して。



金運

実際はそんなに心配しなくてもいいのに、｢お金のことが不安だ…｣と、感じる可能性がある日です。あれこれと計算するよりも、買い物をしたときに少しでも節約してみて。財布のなかを整理整頓するのも〇。不安が消えていきます。



ラッキーアイテム：お弁当箱



【8位】獅子座 総合運：★★★☆☆

新しい知識を得ることを、純粋に楽しめる日です。得意分野や専門分野が違う人と話してみるのがオススメ。また、これまで読まなかったジャンルの雑誌を手に取るのも〇。知識だけでなく、視野もグンと広がっていくでしょう。



恋愛運

過去の恋の相手とは、真逆のタイプに心を奪われそうな恋愛運。先のことはあまり考えず、思い切って接近してみるとgood。あなた自身のなかから新たな一面が引き出されて、人間としての魅力がグンとアップするでしょう。



金運

｢行ってみたい｣「体験してみたい｣という好奇心で、お金を使いたくなりそうな日。旅行の申し込みや航空券の手配などは、特に慎重に。｢今日でなければならない理由などない｣と、思っていてください。深呼吸がお金を守る味方です。



ラッキーアイテム：ジーンズ



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】乙女座 総合運：★★☆☆☆

ネガティブな発言は悪いものだ…と、考え過ぎないでください。今日は溜まる前に不満を聞いてもらうと、物事を前向きに受け止めることができて、順調に過ごせます。聞いてもらったら、相手の話にもたっぷりと耳を傾けるのがポイント。



恋愛運

ちょっとしたことがきっかけで、ケンカをしてしまうかも。腹が立つかもしれませんが「自分にも原因がある」と考えて、相手の立場から自分の発言や態度を振り返って。それを心がければ、絆が深まる仲直りができます。



金運

過去の失敗を振り返ってみると、今後さらに上手にお金と付きあっていくためのヒントを発見できる運気。さらに、今日新たな貯蓄計画を立てると、想像以上のペースでお金が貯まるかも。まずは、通帳などの記録を眺めてみて。



ラッキーアイテム：バスソルト



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】蠍座 総合運：★★☆☆☆

自分の欠点が気になってしまう運気。今日のところは、思うようにならなくてもOKです。「改善していくポイントを発見できた」と自分を褒めることを忘れずに。また、食事を軽めに抑えると、気分も軽くなるでしょう。



恋愛運

突然の告白や意外な人からの連絡、急な紹介の話など、びっくりすることが起こりそうな日です。その驚きを、まずは素直に表情や言葉に出してみて。それから、深呼吸をして落ち着くと、自分で思う以上に魅力が輝きます。



金運

1円や10円などの小さなお金も大切にして、お金との縁を強くすることができる日です。これまで以上に上手に節約もできるでしょう。｢これはケチなのかな？｣と考えなくてもOK。そう感じることも実践すると、お金の実力がUPします。



ラッキーアイテム：パズル



ラッキーカラー：グレー

【11位】山羊座 総合運：★☆☆☆☆

弱い自分を親友に見せると、友情が深まって心が温まる運気。悩みを打ち明けたり、相談に乗ってもらったりするといいでしょう。「こんな自分はイヤだな」と感じる部分も、包み隠さずにさらけ出すことがポイントです。



恋愛運

純粋に相手を想う気持ちが、あなたのなかで湧き上がってくる日。その愛情がすんなりと伝わって、相手からも同じだけピュアな愛情を注ぎ返してもらうことができるでしょう。視線にも言葉にも、温もりを込めることがポイント。



金運

手元にあるお金に前向きな心で感謝をして、｢大切に使おう｣と思える日です。無駄遣いなどせず、お金との平和な関係を保つことができるでしょう。財布を磨いたり、中身を整理したりすると、さらにお金を呼び込むことができそうです。



ラッキーアイテム：陶器



ラッキーカラー：シルバー