塩田署長（左）から表彰状を受け取った「ニケ号」と関根巡査長（中央）、奥木常允巡査部長＝１９日、栄署

横浜市栄区で起きた強盗致傷事件の解決に貢献したとして、神奈川県警栄署は県警の警察犬でジャーマンシェパードの「ニケ号」（雌、８歳）に表彰状を贈った。ペアを組んで８カ月となる県警鑑識課の関根真由子巡査長（３１）は県警音楽隊出身という経歴の持ち主で、相棒の「お手柄」をともに喜んだ。

署によると、１０月２１日午前５時ごろ、同区のコンビニで水とビーフジャーキーを万引した男が、引き留めようとした店長にけがを負わせて逃走した。

約５０分後に現場に到着したニケ号は残されたにおいを嗅ぎ分けて追跡を開始。約３０分後にコンビニから５５０メートルほど離れた場所で、容疑者が落としたとみられるビーフジャーキーの空き袋を見つけた。駆け付けた署員が近くにいた容疑者を取り押さえたという。

今月１９日に署で表彰式が開かれ、一緒に表彰された関根巡査長は空き袋を発見した時のニケ号の様子を「これだ、という自信に満ちた目をしていた」と笑顔で振り返った。塩田信之署長は「おかげで迅速に事件を解決できた」と感謝し、大好きなビーフジャーキーをプレゼントした。