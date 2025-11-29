この絵文字が表す映画は？ウサギに時計といえば！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す映画は？
意外と難しいこのクイズ。
「🐰⌚👧🎩🃏」が表す映画は一体なんでしょうか？
ヒントは、少女が不思議な国に迷い込む物語です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「不思議の国のアリス」でした！
「ウサギ・時計・少女・帽子・トランプ」の絵文字から、少女アリスが不思議の国に迷い込み、動くトランプや喋る動物などと遭遇しながら冒険する物語、「不思議の国のアリス」であることがわかります。
時計をもった走るウサギを、少女・アリスが追いかけるシーンに見覚えのある人は多いのではないでしょうか。
奇想天外で不思議な世界を味わいたい人は、ぜひこの映画を見てみてくださいね。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部