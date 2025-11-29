12·î¤Ï¤¸¤á¤Î´ØÅì¤Ï²«º½¤È·ã¤·¤¤´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ¡¡µ¨Àá³°¤ì¤Î¹â²¹°ìÅ¾¡¢ÅßËÜÈÖ¤Î´¨¤µ
´ØÅìÃÏÊý¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢²«º½¤È·ã¤·¤¤´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£12·î1Æü(·î)¤Ïµ¤²¹¤¬20¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¡£12·î¤È¤·¤Æ¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¹â²¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£2Æü(²Ð)¤Ë¤Ï²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀöÂõÊª¤ä¼Ö¤Î±ø¤ì¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£3Æü(¿å)¤«¤é4Æü(ÌÚ)¤Ïº£µ¨¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÍ½ÁÛ¤Ç¡¢µÞ¤Ë´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íè½µ¤Ï´¨ÃÈº¹¤Î·ã¤·¤¤°ì½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
1Æü¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡2Æü¤Ï²«º½¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ
º£Æü29Æü(ÅÚ)¤Î´ØÅìÃÏÊý¤Ïµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤êÊý¤¬Æß¤¯¡¢Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Î¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï15.3¡î¤È¡¢ÃÈ¤«¤«¤Ã¤¿ºòÆü¤ËÈæ¤Ù5¡î¤¯¤é¤¤Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü30Æü(Æü)¤ÎÄ«¤Ï¡¢º£Ä«¤è¤êÎä¤¨¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤Ïº£Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«¾¯¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ16¡î¤«¤é17¡î¤¯¤é¤¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¹¤¯À²¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æüº¹¤·¤Î²¼¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
12·î1Æü(·î)¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬20¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ç¤¹¡£µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï22¡î(12·î¤Î¹â¤¤ºÇ¹âµ¤²¹9°Ì¥¿¥¤)¤È¡¢12·î¤È¤·¤Æ¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¹â²¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2Æü(²Ð)¤âÆüº¹¤·¤¬ÃÈ¤«¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡Ö²«º½¡×¤Ç¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Î²«º½²òÀÏÍ½Â¬¿Þ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2Æü(²Ð)¤Î¸áÁ°3»þº¢¤Ë¤Ï´ØÅìÃÏÊý¤Ë²«º½¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤â¤·Åìµþ¤Ç12·î¤Ë²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢1982Ç¯°ÊÍè43Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤íÇ»ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÇ»¤¯¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õ¤¬²â¤ó¤À¤ê¡¢ÀöÂõÊª¤ä¼Ö¤ËÉÕÃå¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï
²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼Ö¤Î±ø¤ì
¼Ö¤Î±ø¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥«¥Ð¡¼¤ÇÊ¤¤Ã¤¿¤ê¡¢²°Æâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Ö¤Ë²«º½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼Ö¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¹â°µÀö¾ô¤Ê¤É¤Î¿åÀö¤¤¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢ÀöÂõÊª¤Î±ø¤ì
ÀöÂõÊª¤Î±ø¤ì¡¦²«¤Ð¤ß¤Î¸¶°ø¤äÀ¸ÃÏ¤¬½ý¤à¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á¡°Ý¤¬ºÙ¤¤¥Ë¥Ã¥È¤ä¥»¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¤ÏÎ³»Ò¤Î¾®¤µ¤¤²«º½¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÀöÂõÊª¤ÏÉô²°´³¤·¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
£·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á
´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ä½Û´Ä´ï¼À´µ¡¢¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¾É¾õ¤Î°²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ÇËÉ¤°¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ÛÎã¤Î¹â²¹¤«¤é°ìÅ¾¡¢4Æü¤Ï¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ë
3Æü(¿å)¤«¤é4Æü(ÌÚ)¤Ïº£µ¨¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤´¨µ¤¤¬´ØÅìÃÏÊý¤ËÎ®¤ì¹þ¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£´¨µ¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï4Æü(ÌÚ)¤ÎÄ«¤Ç¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤â¡Ö¹ß¤ì¤ÐÀã¡×¤È¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¡£
3Æü(¿å)¤ÎÆüÃæ¤Þ¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¨ÀáÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ïµ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4Æü(ÌÚ)¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¡¢Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤¬3¡î¤Ç¡¢Áú¤¬¹ß¤ê¤ë¤¯¤é¤¤Îä¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï12¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ºÇÄãµ¤²¹¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤È¤â¤Ëº£µ¨ºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îä¤¿¤¤µ¨ÀáÉ÷¤¬¿á¤¤Ä¤±¤ÆÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ï¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤ä¼êÂÞ¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤É¿¿Åß¤ÎÁõ¤¤¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÉô¤Î»³¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ½Æ»¤Ê¤É¡¢Ï©ÌÌ¤Î¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Áá¤á¤ËÀã¤ÎÁõÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£