酸化しやすいボディやシャシー 部品は入手困難

象徴的なホットハッチ、フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI Mk1。ボディ側面まで回り込み、大きく開くテールゲートは、現代のモデルにも受け継がれるデザインだといえる。

【画像】ホットハッチのアイコン ゴルフ GTI Mk1 Mk2と7、8 傑作 5 GTターボと205 GTiも 全123枚

製造終了から40年以上が過ぎたが、特に前期型は、ボディやシャシーが酸化しやすい。1980年にフェイスリフトを受け、防錆処理が強化され、ホイールアーチ・ライナーも改良されたが、耐久性が高いわけではない。



フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI Mk1（1976〜1983年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

テールゲートやバンパーなど、外装部品の入手は難しい。ヘッドライトは高額で、正常に動くメーター類や内装パネルも入手困難とのこと。

快適性や操縦性の向上を目的に、改造を受けている例は珍しくない。1981年には、エッティンガー社がチューニングを施した、ゴルフ GTI 16Sがフランスで発売されている。ただし基本的には、オリジナル状態の方が高い評価を受けやすい。

パワートレインは堅牢 余裕のある1.8L

1.6Lエンジン版では、活発に走るには相応にドライバーがけしかける必要がある。1982年以降の1.8L版はトルクが太く、発生回転域も広く、余裕のある走りを実現している。

パワートレインは概ね堅牢で、メンテナンスが適切なら16万km程はエンジンのリビルドは不要。タイミングベルトは、6万km毎か4年毎の交換が推奨されているが、多少期間が過ぎても切れることは珍しいようだ。



ただし、オーバーヒートの履歴は確かめたい。1.6Lエンジンでは、ブロックの亀裂から過熱へ至る場合がある。ラジエーターは、経年劣化で内部が詰まることが多い。

右ハンドル車の場合、ブレーキのリンケージが複雑で、メンテナンス不足の場合は効きが悪くなる。状態が良ければ、充分な制動力は得られるはず。短いスプリングで車高を落とすと、タイヤは偏摩耗しがちになる。

購入時に気をつけたいポイント ボディとシャシー

前後のフェンダーに、フロントガラスやサンルーフの周辺、バンパー裏のバランスパネル、ドア底部、サイドシル、樹脂製ホイールアーチの裏側、サスペンションマウントなどが錆びやすい。テールゲートや給油口のエッジ、スペアタイヤ・ハウジングも要観察。

エンジン

1.6Lエンジンは、正常なら滑らかに回転し、始動性も良いはず。高域へ引っ張ると、力強さが一気に高まる。1.8Lエンジンは、低い回転域からトルクフル。



ヘッドボルトと内部のウォータージャケットの間で、ブロックに亀裂が入る場合がある。排気ガスに白煙が混ざる場合は、リビルドを考えたい。燃料パイプの状態も確かめたい。燃料インジェクション関係の部品は、入手が難しい。

トランスミッション

変速時にギアの回転数を調整する、シンクロメッシュは2速でへたりやすい。1速や5速に入りにくくないか、クラッチが滑っていないかも要チェック。

ブレーキとステアリング、サスペンション

右ハンドル車の場合、ブレーキのクロスリンケージが固着しがち。スレーブシリンダーやキャリパー、アジャスターなどの状態も確かめたい。

本来の走りを楽しむなら、サスペンションのセットアップは重要。安易に改造すると、乗り心地と操縦性のバランスを崩しがち。オリジナルでも、オーバーホールすれば充分機能するはず。タイヤの偏摩耗にも気をつけたい。

インテリアと電気系統

すべての装備が正常に機能するか、ヒューズボックスが湿っていないか確かめる。内装トリムの殆どは、入手が難しい。

フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI Mk1のまとめ

ゴルフ GTI Mk1は、既に製造から40年以上が経過し、英国では免税対象のクラシックカーになった。それでも、問題なく普段使い可能。楽しいドライブへ、家族で出かけられるハッチバックだ。

オリジナル状態が高く、状態も良ければ、高値で取引されている。比較的お手頃な価格の車両も英国では探せるが、サビ具合や不調の有無、改造内容は丁寧に確かめたい。

良いトコロ



ホットハッチの象徴。小さなボディに力強いエンジンを積んだ走りと、純粋なジウジアーロ・スタイリングは今も色褪せない。熱烈なファンは少なくない。

良くないトコロ

スクラップヤードから姿が消え、一部の部品は入手困難。アフターマーケット部品は、必ずしも高品質とは限らない。オリジナル部品の発見には、数年を要することもある。

フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI Mk1（1976〜1983年／英国仕様）のスペック

英国価格：5135ポンド（新車時）

生産数：46万1690台

全長：3815mm

全幅：1628mm

全高：1395mm

最高速度：178-183km/h

0-97km/h加速：8.1〜9.8秒

燃費：9.2-13.5km/L

CO2排出量：−

車両重量：838-976kg

パワートレイン：直列4気筒1588・1781cc 自然吸気SOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：111ps/6100rpm-113ps/5800rpm

最大トルク：14.2g-m/5000rpm-15.0kg-m/3500rpm

ギアボックス：4速・5速マニュアル／前輪駆動