グループ1のホモロゲで想定は5000台限定

スタイリングだけでなく、製造技術の研究も進めていたジョルジェット・ジウジアーロ氏へ託されたのが、まったく新しいフォルクスワーゲン、ゴルフ。素晴らしい提案は、アメリカの法規制へ合致させる最小限の変更を受け、1974年に生産が始まった。

【画像】ホットハッチのアイコン ゴルフ GTI Mk1 Mk2と7、8 傑作 5 GTターボと205 GTiも 全123枚

フロントに載ったのは、オーバーヘッドカムの1.1L 4気筒エンジン。アウディ80にも採用された1.5L 4気筒ユニットは、斜めに傾けて搭載された。



フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI Mk1（1976〜1983年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

モデル名の由来は、スポーツのゴルフではなく、メキシコ湾流のガルフストリームが由来。その高性能仕様、GTIのシフトノブがゴルフボール状だとしても。当初はグループ1レースのホモロゲーション仕様として、5000台の限定生産が想定されていた。

1976年に発売されたゴルフ GTIは、スポーツサスにアンチロールバー、ワイドフェンダーと専用ホイールでアップグレード。1.6L 4気筒エンジンは、ボッシュ社製のインジェクションに高い圧縮比、大径バルブ、独自形状の燃焼室を採用していた。

洗練された操縦性 前期型は非常に希少

軽く剛性に優れたボディは、折り紙のように端正なラインで、ブランドイメージに合致。1980年にフェイスリフトを受け、コストダウンのため初期型で小型化されていたテールライトが、ジウジアーロの意図通り拡大している。

上級モデルとして、ゴルフ GTIではリアウインドウにワイパーとウオッシャーも装備。そのタンクは、荷室側に追加されている。トランスミッションは、4速マニュアルだ。



フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI Mk1（1976〜1983年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

試乗テストでは、洗練された操縦性に驚きの声が集まった。フォードがエスコート XR3を投入すると、ゴルフ GTIは5速MTで応戦。1982年にエンジンは高圧縮比の1.8Lへ置換され、高いギア比などで走りを向上するものの、価格は据え置かれている。

1代で確固たる評判を気付いた、ゴルフ GTI。テールライトが小さく、タータンチェック・シートの前期型は、非常に希少になっている。多くは、錆びて失われてしまった。しかし状態が良ければ、タイトな走りは健在なはず。

オーナーの意見を聞いてみる

「9年前に、9万2000kmのクルマを見つけたんです」。と微笑むのは、GTI 1.6Lのオーナー、マーティン・ヴィーゴールド氏。これまで4オーナーで、ボディ各部が錆び、数10年放置された状態だったという。

「クリア層は部分的に剥がれ、色も褪せていました。それでも、自分はこのクルマへ可能性を感じたんです。最後まで手を抜かず、レストアを仕上げようと決めていました。5年間を費やしましたが、価値が上昇しているので、損はしていませんね」



フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI Mk1（1976〜1983年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

「前後のフェンダーやバランスパネル、サイドシルなどは、新品に交換してあります。溶接での補修にも、かなり労力を割きました。限界を感じて、最後には専門ガレージへ頼んで、徹底的に仕上げてもらっています」

英国で掘り出し物を発見 フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI Mk1 1.6（英国仕様）

登録：1979年式 走行：8万6600km 価格：3万6995ポンド（約754万円）

拡大前の細いテールライトと、タータンチェック内装は、こだわり派へ響くはず。ステアリングホイールは3スポーク。新車時のままのアルミホイールを履き、サンルーフとパワーウインドウも装備する。



フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI Mk1 1.6（1979年式／英国仕様）

2オーナー車で、走行距離は短い。2019年に再塗装済み。ダンパーやブレーキが新調され、エンジンも整備を終えている。すぐに楽しめる状態にあるそうだ。

フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI Mk1 1.8（英国仕様）

登録：1984年式 走行：20万4400km 価格：2万4950ポンド（約509万円）

見た目はオリジナル状態だが、僅かにローダウンされている。1.8Lエンジンは800km前にリビルドされ、ウェーバー・ツインキャブレターにハイカム、ビッグバルブヘッド、軽量フライホイール、タコ足などでチューニング済み。

ボディも完全にレストアされ、フィッティングが美しい。ダッシュボードは、若干色褪せている程度。ショートシフターも組まれている。

購入時の注意点や弱点、スペックは、フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI Mk1 UK版中古車ガイド（2）にて。