長野県野沢温泉村にある野沢温泉スキー場が29日、今シーズンの営業を開始しました。29日は、山頂付近の4つのコースがオープンし、訪れた人たちは、気持ちよさそうに雪の感触を楽しんでいました。野沢温泉スキー場 片桐幹雄社長「オープンできて非常にうれしいですね。スノースポーツはすごく楽しいスポーツなので、それをまず知っていただきたい」営業は、来年5月6日までの予定です。