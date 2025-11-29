女優・黒川智花(36)が29日、自身のインスタグラムを更新。2023年10月から米ニューヨークに移住し、日本の二拠点生活を送っていたが、このほど帰国することを報告した。

黒川は「約2年間、日本と行き来しながら過ごしたニューヨーク…ついに離れて日本へ帰ります」と書き出し「人種も文化も価値観も違う、多くの人たちと触れ合い、その一人ひとりとの関わりが私の世界を大きく広げてくれました そんな彼らと仲を深められた経験は、私の宝物です」とつづった。

続けて「海外生活は当初全くイメージがありませんでしたが、現地で知り合った方々のアドバイスやサポートに助けられ、さまざまなことに興味を持って行動できました ボランティア活動を含め、私の行いがどなたかのためになっていたら嬉しいです」とし、「出会ったすべての人に支えられて、充実したニューヨーク生活を送ることができました。本当に感謝しています」と感謝を記した。

そして「この思い出と経験は心にずっと残り、今後も私の背中を押してくれるでしょう 日本での次のステージにつなげていきますので、これからもよろしくお願いします！」と呼びかけた。

黒川は2023年10月に米ニューヨークへの移住を発表。仕事の際は日本に帰国する二拠点生活を送っていた。