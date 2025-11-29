かとうかず子、庭に実った“大量の柿”を披露「息子娘が参加して作業してくれました」 元夫は東国原英夫
俳優のかとうかず子（67）が29日、自身のブログを更新。庭に実った“大量”の柿を披露した。
【写真】「息子娘が参加して作業」かとうかず子の庭に実った“大量の柿”
かとうは「柿 売るほどあります 笑笑」と、収穫した柿の写真をアップ。段ボールや竹かごいっぱいに入った、大きく育った柿を披露した。
「今日は息子娘が参加して作業してくれました」と家族で収穫したことを明かし、「子供食堂に使ってもらえないかなぁ？と検索しております」とつづっている。
かとうは元宮崎県知事・衆議院議員でタレントの東国原英夫（68）と1990年に結婚。2人の子どもを授かるも、2006年に離婚した。今年2月には東国原との長男・加藤守さんが結婚したことを報告していた。
【写真】「息子娘が参加して作業」かとうかず子の庭に実った“大量の柿”
かとうは「柿 売るほどあります 笑笑」と、収穫した柿の写真をアップ。段ボールや竹かごいっぱいに入った、大きく育った柿を披露した。
「今日は息子娘が参加して作業してくれました」と家族で収穫したことを明かし、「子供食堂に使ってもらえないかなぁ？と検索しております」とつづっている。
かとうは元宮崎県知事・衆議院議員でタレントの東国原英夫（68）と1990年に結婚。2人の子どもを授かるも、2006年に離婚した。今年2月には東国原との長男・加藤守さんが結婚したことを報告していた。